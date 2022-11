Já o Presidente ucraniano considera que ato é uma mensagem da Rússia para os líderes do G20. Investigação sobre o lançamento dos mísseis.

Guerra na Ucrânia

Joe Biden: "É improvável que mísseis na Polónia tenham sido disparados a partir da Rússia"

Os mísseis que caíram em Przewodów, Polónia, e mataram duas pessoas estão a gerar apreensão mundial, mas o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, preferiu adotar uma postura de maior contenção e apoiar a investigação sobre a queda do míssil de fabrico russo pedida pelos líderes do G7 e da NATO.

Em declarações aos jornalistas, Biden afirmou: "é improvável nas linhas da trajetória que tenha sido disparado da Rússia, mas veremos".

Rússia diz que relatos de ataque de mísseis na Polónia são "provocação" “Nenhum ataque foi realizado contra alvos perto da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia através de meios de destruição russos”, esclareceu o Ministério de Defesa russo.

Por outro lado, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interpreta o ataque com mísseis como "uma mensagem da Rússia para a cimeira do G20". Há "um Estado terrorista entre vós, contra o qual temos de nos defender", disse Zelensky (referindo-se à Rússia) através de videoconferência com o G20.

Reunião de emergência

Entretanto, os líderes da União Europeia (UE) presentes na cimeira do G20 na Indonésia realizam esta quarta-feira uma reunião de "coordenação" para discutir a queda do míssil, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O líder europeu tomou a decisão depois de falar ao telefone com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e ter assegurado "a plena unidade e solidariedade da UE em apoio à Polónia".

Os líderes do G20 na reunião de emergência em Bali para discutir a queda de dois mísseis na Polónia. Foto: Saul Loeb/AFP

Além do presidente do CE, estarão também presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Morawiecki anunciou um reforço do controlo do espaço aéreo da Polónia "de forma melhorada em conjunto com os aliados" e um aumento da prontidão de combate das forças armadas.

