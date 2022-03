A informação foi avançada esta terça-feira por um conselheiro de segurança nacional da Casa Branca.

Guerra na Ucrânia

Joe Biden deverá anunciar novas sanções à Rússia na quinta-feira

Lusa O presidente norte-americano, Joe Biden, tenciona anunciar novas sanções à Rússia na quinta-feira, quando estiver em Bruxelas para reuniões com os aliados europeus e da NATO, indicou esta terça-feira um conselheiro de segurança nacional.

Biden, que vai participar numa reunião especial da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) e discursar no próximo Conselho Europeu, deverá igualmente sublinhar os esforços para fazer cumprir a “avalanche” das sanções constantes da lista já anunciada pelos Estados Unidos e aliados.



Joe Biden acusa Putin de ser um “criminoso de guerra” O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, de ser um “criminoso de guerra”, utilizando esta expressão pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia.

“Ele vai juntar-se aos nossos parceiros na imposição de mais sanções à Rússia e no reforço das sanções existentes para punir as tentativas de fuga e garantir o seu rigoroso cumprimento”, declarou o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, escusando-se a fornecer mais pormenores sobre as novas sanções que o Presidente anunciará.

Joe Biden deslocar-se-á a Bruxelas e à Polónia — que acolheu mais de dois milhões de refugiados ucranianos fugidos do país desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro — para defender a continuação da unidade entre aliados ocidentais enquanto a Rússia prossegue a sua violenta invasão da Ucrânia.

