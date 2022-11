Foi a primeira vez que a Casa Branca foi palco do casamento de um neto presidencial. Ao enlace de ontem, junta-se a festa dos 80 anos do presidente neste domingo.

Inédito

Joe Biden casa neta nos jardins da Casa Branca

A neta do Presidente Joe Biden, Naomi Biden, de 28 anos e Peter Neal, de 25 anos, casaram-se sábado, naquele que foi o 19.º casamento na história da Casa Branca, mas o primeiro de um neto presidencial.

Os noivos trocaram votos no Relvado Sul com temperaturas excecionalmente baixas perante dezenas de familiares e amigos, numa cerimónia privada e onde a comunicação social não pode estar presente. Contudo, jornalistas e repórteres fotográficos concentraram-se no exterior da residência presidencial para captar as imagens possíveis. A foto oficial do casamento dos noivos com o casal presidencial foi divulgada pela família.

Naomi Biden, licenciada em direito, que escolheu um vestido de noiva de mangas compridas e gola alta com cauda e véu, e ela e o noivo disseram o "sim" durante uma cerimónia, no final da manhã sob o sol forte, mas com temperaturas abaixo de 4,4 graus celsius. Os convidados, sentados em cadeiras brancas dobráveis, usaram casacos e cachecóis.

Tratou-se do primeiro casamento na Casa Branca com a neta de um Presidente como noiva, e o primeiro no Relvado Sul.

De acordo com o New York Times após a cerimónia decorreu um almoço a que se seguiu uma noite de gala oferecida aos recém-casados, que segundo este jornal norte-americano residem na Casa Branca com os avós.

A noiva, é a primogénita de Hunter Biden, o filho mais novo do presidente democrata. Joe Biden tem uma relação muito próxima com os seus netos que o tratam por "Pop" e são frequentemente vistos ao seu lado, incluindo em eventos oficiais.

Naomi tem o nome da primeira filha de Joe Biden, que morreu em bebé num acidente que também custou a vida da primeira esposa do Presidente em 1972. Segundo a imprensa esta neta tem grande influência no avô, tendo sido ela que o convenceu a candidatar-se à presidência em 2020.

Os festejos na Casa Branca prolongam-se neste domingo, dia em que Joe Biden completa 80 anos e, em que o presidente dos EUA e os seus familiares se reuniram num ‘brunch’ (refeição que junta o pequeno-almoço e o almoço) oferecido pela primeira-dama, Jill.

Joe Biden, que está a meio do primeiro mandato presidencial, que termina em 2024, é o mais idoso dos Presidentes dos Estados Unidos.

Quem casou na Casa Branca?

Não é invulgar que o majestoso edifício branco da Avenida Pennsylvania, 1600, em Washington, seja cenário de casamentos. A Associação Histórica da Casa Branca contou 18 casamentos anteriores ao da neta de Joe Biden, como o matrimónio da filha de Richard Nixon, em 1971, ou o casamento do fotógrafo oficial de Barack Obama, Pete Souza, em 2013. A Casa Branca, segundo a mesma fonte, também acolheu as festas de casamentos cuja cerimónia decorreu fora da Casa Branca, como a da filha de George W. Bush, Jenna, em 2008.

