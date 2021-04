O vigésimo aniversário da queda das Torres Gémeas é a nova meta traçada para o regresso dos soldados norte-americanos do país asiático. Prazo atrasa o que estava acordado com os talibans.

Joe Biden adia retirada de tropas do Afeganistão para 11 de setembro

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou que vai retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão a 11 de setembro, muito além do prazo de 1 de maio, a data acordada com o Governo afegão e os talibans.

De acordo com o Washington Post, Joe Biden deve anunciar a decisão na quarta-feira ao contingente de 2500 soldados que permanecem em solo afegão a instruir as forças de segurança locais.

Os rebeldes talibans tinham prometido retomar os ataques ao pessoal norte-americano e da NATO se estas forças não se retirassem dentro do prazo acordado no ano passado e desconhece-se se foram tidos em conta nesta decisão e de que forma podem reagir ao previsível anúncio. Para além do contingente norte-americano, permanecem cerca de 7 mil tropas estrangeiras, na sua maioria da NATO.

