Joe Biden acusa Putin de ser assassino e Rússia chama embaixador para consultas

Moscovo responde que tal acusação não tinha acontecido nunca na história diplomática entre os dois países.

Se houvesse quem achasse que a eleição de Joe Biden poderia aliviar a tensão no planeta, o Presidente dos Estados Unidos mostrou na quarta-feira que não veio para pôr água na fervura. Numa entrevista, acusou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ser um “assassino” e avisou que “pagará as consequências”, se ficar provado que interferiu nas eleições norte-americanas.

Questionado sobre se considerava Putin “um assassino”, Biden respondeu afirmativamente no dia em que um relatório dos serviços de informações norte-americanos alega que o Presidente russo terá dado instruções para prejudicar Biden na sua candidatura à Casa Branca.

Esta quinta-feira, o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, descreveu a atual relação entre Moscovo e Washington como "muito má" e, em resposta à pergunta dos jornalistas sobre as recentes declarações do Presidente dos Estados Unidos, respondeu que desconhecia declarações semelhantes feitas por administrações anteriores em toda a história dos laços diplomáticos entre os dois países. "Não há nada a fazer com isto. Obviamente, isto nunca tinha acontecido na história", declarou Peskov.

Pela sua parte, Konstantin Kosachev, chefe da Comissão dos Assuntos Internacionais do Conselho da Federação (a Câmara Alta do parlamento russo), afirmou que as declarações de Biden eram inaceitáveis e argumentou que a Casa Branca deveria oferecer explicações e desculpas. "Declarações deste tipo não são aceitáveis em circunstância alguma e inevitavelmente agudizam as nossas relações bilaterais", escreveu Kosachev na sua conta no Facebook.

No início do dia, a Rússia convocou o seu embaixador em Washington, Anatoli Antonov, a Moscovo para consultas "a fim de discutir o que fazer e que rumo tomar no contexto das relações com os Estados Unidos".

"A chamada do embaixador russo em Washington a Moscovo para consultas é uma reação oportuna, apropriada e a única que poderia ser correta numa tal situação. Suspeito que não será a última, se o lado norte-americano não oferecer explicações e desculpas", acrescentou Kosachev.

O Kremlin também já rejeitou as acusações dos serviços de informações norte-americanos, sobre a interferência nas eleições presidenciais, considerando-as um pretexto para incentivas novas sanções económicas contra a Rússia.

