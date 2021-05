Violência entre palestinianos e israelitas voltou a escalar após a ameaça de expulsões de palestinianos de Jerusalém Oriental em benefício dos colonos israelitas.

Jerusalém. Forças israelitas anunciam novo ataque contra Gaza

Lusa Violência entre palestinianos e israelitas voltou a escalar após a ameaça de expulsões de palestinianos de Jerusalém Oriental em benefício dos colonos israelitas.

As forças armadas israelitas anunciaram esta quarta-feira ter realizado um novo ataque contra a Faixa de Gaza, enclave palestiniano onde o Hamas, no poder, indicou que a sede da polícia foi destruída. As forças israelitas indicaram ter "concluído uma série de ataques, que atingiram casas de responsáveis" do movimento de resistência islâmica Hamas.

O grupo armado palestiniano afirmou que estes ataques sucessivos tinham destruído a sede da polícia. Já esta manhã, o Hamas anunciou ter disparado mais de 200 foguetes contra Israel em resposta aos ataques israelitas contra um edifício no centro do enclave palestiniano.

O braço armado do Hamas indicou ter disparado "110 foguetes contra a metrópole de Telavive" e "100 foguetes" contra a cidade de Beersheva, "em retaliação pelo reinício dos ataques contra edifícios habitados por civis", de acordo com uma declaração.

Barril de pólvora. Resistir é a única forma de continuar a existir, dizem palestinianos Apesar dos apelos da comunidade internacional, Israel vai permitir que judeus ocupem um bairro de palestinianos em Jerusalém. Depois dos ataques a lugares de oração e dos bombardeamentos sobre a Faixa de Gaza, que deixaram centenas de feridos e 25 mortos, entre as quais nove crianças, a revolta e a indignação espalha-se na Palestina.

Também a Jihad Islâmica, o segundo maior grupo armado palestiniano na Faixa de Gaza, anunciou esta quarta-feira ter disparado 100 foguetes do enclave palestiniano contra Israel. "Às 05:00 da manhã [04:00 no Luxemburgo], desencadeamos um ataque poderoso contra o inimigo [israelita], com 100 mísseis disparados em resposta aos ataques contra edifícios e civis", indicou o grupo armado, que registou a morte de pelo menos dois comandantes nos ataques do exército israelita.

Asselborn diz que violência em Jerusalém pode ser plano para anexar toda a cidade Os atuais confrontos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, entre a polícia israelita e palestinianos, poderá ser parte de um plano de anexação ilegal de todo o território de Jerusalém Oriental.

Pelo menos 35 pessoas foram mortas nos ataques israelitas em Gaza e 230 ficaram feridas, indicaram as autoridades locais. Os ataques palestinianos causaram, desde segunda-feira, três mortos e dezenas de feridos israelitas.

Militares israelitas disseram que mais de 600 foguetes foram disparados desde segunda-feira de Gaza para Israel, principalmente pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. A violência surgiu, em parte, devido à ameaça de expulsões de palestinianos de Jerusalém Oriental em benefício dos colonos israelitas.

Dos confrontos iniciais entre manifestantes palestinianos e polícias israelitas, particularmente em redor da mesquita de Al-Aqsa, seguiram-se os ataques com foguetes do Hamas contra o Estado judeu e a resposta das forças de defesa israelitas contra a Faixa de Gaza.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.