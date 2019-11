"A Bíblia volta ao palácio", declarou minutos antes de assumir a presidência sem quórum.

Mundo 3 min.

Jeanine Áñez autoproclama-se Presidente da Bolívia

"A Bíblia volta ao palácio", declarou minutos antes de assumir a presidência sem quórum.

Depois de Juan Guaido na Venezuela, a antiga apresentadora de televisão e segunda vice-presidente do Senado Jeanine Áñez autoproclamou-se Presidente interina na Bolívia e comprometeu-se a marcar novas eleições.

O momento teve duas particularidades. Rodeada de apoiantes, a mulher que entrou na política "por acaso" através do sistema de cotas de género implementado por Evo Morales, ergueu a Bíblia antes de entrar no Palácio Quemado. Sempre com o livro sagrado nas mãos, assumiu a presidência do país sem quórum no parlamento, depois da avalanche de demissões entre os sucessores previstos na Constituição do país. Num gesto de rejeição, o Movimento ao Socialismo (MAS), o ex-partido do governo em maoria no parlamento e no senado, não participou sequer na votação.

"La Biblia vuelve a Palacio", dice Jeanine Áñez. La senadora, quien se declaró presidenta de #Bolivia, se dirigió al antiguo Palacio de Gobierno levantando una Biblia.https://t.co/3kh3o0KNGP pic.twitter.com/EVF4N85VPi — CNN Argentina (@CNNArgentina) 12 November 2019

24 horas antes, o empresário Luís Camacho que defendia a renúncia de Evo Morales, também mostrou a biblía numa fotografia capturada no Palácio do governo. Foi um dos primeiros a felicitar a autoproclamada Presidente interina.

Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a @JeanineAnez nueva presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que Dios le de sabiduría para tomar decisiones correctas, y con ellas, dar al país la paz que tanto necesita.

¡QUE VIVA BOLIVIA! pic.twitter.com/P2QOMgFeZH — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) 13 November 2019

Exilado no México de Lopez Obrador, Evo Morales aplaudiu a decisão dos deputados do MAS que se recusaram a participar na tomada de posse que considerou uma encenação. "Parabenizo nossas irmãs e irmãos da assembleia do MAS-IPSP por agirem com unidade e dignidade para rejeitar qualquer manipulação do direito racista, de golpe e de vender a pátria. Continuamos unidos na defesa da democracia, do Estado de Direito, da vida e do país", publicou no Twitter.

Felicito a nuestras hermanas y hermanos asambleístas del MAS-IPSP por actuar con unidad y dignidad para rechazar cualquier manipulación de la derecha racista, golpista y vendepatria. Permanecemos unidos en la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la vida y la Patria. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 November 2019

Pouco depois, denunciava "o golpe" no país que se viu obrigado a abandonar depois do saque feito à sua casa, à das irmãs e de alguns ministros. "Foi consumado o golpe mais ardiloso e nefasto da história. Uma senadora de direita golpista se autoproclama presidente do Senado e depois presidente interina da Bolívia sem quórum legislativo, rodeada de um grupo de cúmplices e protegida pelas Forças Armadas e pela polícia, que reprimem o povo".

Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 November 2019

Desde a renúncia de Evo Morales, "pela paz", que há um vazio de poder naquele país da América Latina. Depois do Presidente eleito, também renunciaram o vice-presidente, o presidente do Senado, os primeiros vice-presidentes e o líder da Câmara dos Deputados. Segundo a Constituição, até à convocação de eleições caber-lhe-ia, nesta ordem, o lugar assumido esta terça-feira por Jeanine Áñez.

Eleita nas fileiras da oposição que, apoiada pelas Forças Armadas, forçaram a demissão e o pedido de exílio de Evo Morales, Áñez chega ao poder sem ser eleita num cenário incerto que aprofunda a crise política na Bolívia.

No momento da posse acusou os deputados do MAS de boicotar a sessão. Em resposta, a líder da bancada do partido de Morales Betty Yañíquez denunciou que o "golpe de Estado ocorreu antes de 20 de outubro" quando a oposição se comprometeu a não reconhecer a votação que ainda não tinha acontecido. "Prova disso é que atualmente temos as Forças Armadas em nossas ruas", acrescentou antes de garantir que sua bancada não pretendia impedir a transição. “Sempre trabalharemos pela viabilidade de uma saída constitucional. Em nenhum momento iremos trabalhar contra o povo. Para nós não há diferenças. Estamos predispostos a dar uma saída constitucional. Eu quero que isso seja muito claro. Solicitamos as mais amplas garantias para poder atender, porque é de conhecimento público que as barricadas continuam”, comprometeu-se numa altura em que os confrontos nas ruas fizeram, pelo menos, sete mortos e perto de 400 feridos.

Entretanto, o Brasil do presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, já reconheceu a autoproclamada. Em nota, o chanceler Ernesto Araújo disse que "nossa primeira percepção é que está sendo cumprido o rito constitucional boliviano, e queremos que isso contribua para pacificação e a normalização no país".