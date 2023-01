A homenagem terá lugar na Catedral do Luxemburgo.

Jean-Claude Hollerich vai celebrar missa por Bento XVI

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai celebrar uma missa pelo papa emérito Bento XVI.



A missa de homenagem será celebrada na Catedral do Luxemburgo, após o funeral de Bento XVI, em Roma. A data exata da missa será anunciada entretanto, de acordo com um comunicado divulgado no site da Igreja Católica do Luxemburgo.

Na mesma nota, a Igreja lamenta a morte de Joseph Ratzinger, escrevendo que “foi com grande tristeza e consternação que o mundo e o Luxemburgo souberam da morte do papa emérito”.

O funeral de Bento XVI tem lugar na quinta-feira, a partir das 9h30, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

