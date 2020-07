O homem que desenhou o desconfinamento francês sucede a Edouard Philippe.

Jean Castex é o novo primeiro ministro francês

Sem surpresa nos bastidores do Palácio do Eliseu, Jean Castex foi nomeado primeiro-ministro. Escolhido pelo próprio Emmanuel Macron, o homem que sucede Édouard Philippe ajudou a planear e a gerir o desconfinamento francês. Fontes próximas do Presidente já tinham, de resto, avançado a hipótese. Há um mês, já se comentava que o até então presidente da cidade de Prades, na fronteira com os Pirineus, podia ser "o que quisesse" numa possível remodelação governamental.

Preparado em poucos meses, Jean Castex assume o cargo em pleno pandemia. Rodeado por altos funcionários públicos, antigos directores-gerais da saúde e em contacto directo com a maioria dos grandes ministros, Castex envolveu-se, antes, numa operação minuciosa onde analisou setores estratégicos como o da saúde, educação e transportes. Além da relação de confiança com o Presidente Emmanuel Macron, o "homem de direita", como lhe chama a imprensa francesa, habitou-se em poucos meses às reuniões interministeriais e à gestão de crises.

Remunerações milionárias

Jean Castex tem 55 anos e pertence ao ao partido de direita Les Republicains. Em 2017 foi citado no livro "Les Voraces" como um dos "funcionários mais bem pagos da República". Só pelo cargo de delegado interministerial para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 em Paris ganhava por ano 160 mil euros.

Além de autarca, Castex era conselheiro regional do Languedoc-Roussillon. Em 2011 foi conselheiro de Nicolas Sarkozy.

