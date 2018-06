Cinco pessoas foram mortas num jornal local de Annapolis, no Maryland, a cerca de meia hora de Washington. Ramos perdeu um processo contra o jornal por difamação em 2012 e procurou vingança.

Jarrod Ramos é o autor do tiroteio em jornal dos EUA

As autoridades locais de Annapolis, no Maryland, a cerca de meia hora de Washington, identificaram Jarrod Ramos, de 39 anos, como autor do tiroteio na redação do jornal The Capital Gazzete que causou cinco mortos (quatro jornalistas e um comercial) e dois feridos ligeiros.

Segundo a imprensa norte-americana, Ramos perdeu, em 2012, um processo contra o jornal por difamação, na sequência de um artigo a relatar que protagonizara um caso de assédio contra uma antiga colega de escola. O caso foi julgado em tribunal e Ramos perdeu, passando a alimentar ódio contra os jornalistas daquele órgão de informação, algo que demonstrava com regularidade nas redes sociais.



The Capital Gazzete é um dos mais antigos jornais norte-americanos, tendo nascido em 1727.





