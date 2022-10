Esta lei, que está em vigor há mais de um século, destinava-se originalmente a evitar a incapacidade de identificar o pai financeiramente responsável de uma criança recém-nascida.

Lei

Japão. Grávidas já não terão de esperar 100 dias para voltar a casar

AFP Esta lei, que está em vigor há mais de um século, destinava-se originalmente a evitar a incapacidade de identificar o pai financeiramente responsável de uma criança recém-nascida.

O governo japonês aprovou esta sexta-feira a revogação de uma lei que estipula que as mulheres que estão grávidas no momento do divórcio devem esperar 100 dias antes de voltarem a casar.

Esta lei, que está em vigor há mais de um século, não se aplica aos homens e destinava-se originalmente a evitar a incapacidade de identificar o pai financeiramente responsável de uma criança recém-nascida.

Os críticos têm feito campanha para uma revogação completa da lei de 1896 - que proibia o novo casamento por seis meses até ser revista em 2016 - descrevendo-a como desatualizada e discriminatória.

Removida regra para evitar castigos corporais

A mudança removerá também uma regra que dá aos pais o direito de "disciplinar os filhos na medida do necessário" para evitar castigos corporais.

A regra é por vezes mal utilizada para desculpar ou justificar abusos, dizem os especialistas, enquanto num inquérito de 2021 para o jornal diário Asahi, 41% dos adultos japoneses acreditavam que os castigos corporais, oficialmente proibidos nas escolas, podiam ser utilizados.

O governo apresentará o código civil revisto à sessão parlamentar que termina a 10 de dezembro e a alteração deverá ser promulgada em 2024, caso seja adotada, informaram os meios de comunicação locais.

O Japão ainda ocupa uma posição baixa no relatório anual do Fórum Económico Mundial sobre a diferença de género, que tem em conta o empoderamento político, a saúde, a educação e a participação económica. Em 2022, o país foi classificado em 116º lugar num total de 146.

Há dois anos, o governo adiou um objetivo de duas décadas de ter pelo menos 30% dos cargos de liderança nos negócios e na política ocupados por mulheres. Um novo plano de cinco anos indica que serão feitos esforços para atingir este objetivo até 2030, em vez do final de 2020.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.