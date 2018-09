Sismo com magnitude de 6,7 graus na escala de Richter provocou danos nas cidades de Tomakomai e Sapporo.

Japão atingido por terramoto após o tufão

Um terramoto com magnitude de 6,7 graus na escala de Richter atingiu o Japão, depois da devastação causada pela passagem do tufão Jebi que causou 11 mortos, cerca de três centenas de feridos, inúmeros danos materiais, encerramento de aeroportos e cancelamento de centenas de voos.



Os principais danos do sismo foram causados nas cidades de Tomakomai e Sapporo, de acordo com as informações divulgadas pela Agência Meteorológica Japonesa. Após o primeiro abalo de terra, registou-se um segundo, com magnitude de 5,3 graus na escala de Richter.



As equipas de socorro procuram ajudar as populações das cidades atingidas e Shinzo Abe, primeiro-ministro nipónico, revelou que foram já deslocados quatro mil militares para as regiões afetadas, prometendo enviar outros 25 mil. "Vamos fazer todos os esforços para salvar vidas", afirmou, secundado pelo ministro da Saúde, Katsunobu Kato.



