Japão assinala os 73 anos sobre bombardeamento nuclear em Hiroshima

Presidente da Câmara avisou contra os perigos dos nacionalismos e a proliferação das armas nucleares.

O primeiro bombardeamento com uma arma nuclear, registado há 73 anos sobre a cidade japonesa de Hiroshima, foi assinalado numa cerimónia de homenagem às vítimas que reuniu diversos responsáveis políticos nipónicos. A ocasião foi aproveitada pelo presidente da Câmara para lançar alertas contra os perigos dos nacionalismos e da proliferação das armas nucleares.

"Se a Humanidade esquecer a História ou deixar de se confrontar com ela, um erro terrível pode voltar a ser cometido. É por isso que devemos continuar a falar de Hiroshima", defendeu Zaumi Matsui, edil da cidade, citado pelas agências internacionais. "Devemos continuar os esforços para eliminar as armas nucleares. Vários países têm mostrado tendência abertamente nacionalista, modernizam os respetivos arsenais e reavivam tensões que estavam esquecidas", disse.

Shinzo Abre, primeiro-ministro do Japão, também abordou o assunto, embora de um modo diferente. "Nos últimos anos ficou bem clara a divergência entre diversos países sobre a melhor forma de reduzir os arsenais nucleares. Queremos agir de forma paciente, servir como ponte entre as várias partes e liderar esforços da comunidade internacional no caminho da desnuclearização", defendeu Abe.



A 6 de agosto de 1945, às 8h15 locais, o bombardeiro Enola Gay, da Força Aérea dos Estados Unidos, lançou na cidade a bomba atómica que recebeu o nome de Little Boy e que provocou 140 mil mortos. Três dias mais tarde, uma outra bomba atómica lançada pelos norte-americanos (Fat Man) arrasou a cidade de Nagasaki e causou perto de 80 mil vítimas mortais. A 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou a rendição e ficava encerrada a II Guerra Mundial.



