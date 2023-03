Na última contagem, nos anos 80, tinham sido utilizados mapas em papel.

Geografia

Japão acaba de 'ganhar' mais 7.000 ilhas

Redação No primeiro mapeamento em 35 anos, o Japão totalizou um total de 14.125 ilhas - mais 7.273 do que se pensava anteriormente.

É possível perder o rasto a milhares de ilhas? Aparentemente, é, segundo o Japão. O país decidiu fazer recentemente uma recontagem usando cartologia digital e o resultado é surpreendente.

A Autoridade de Informação Geo-Espacial do Japão (AIG) realizou o primeiro balanço em 35 anos e totalizou 14.125, ou seja, mais 7.273 ilhas do que antes pensavam ser apenas 6.852. Aliás é mais do dobro do último levantamento dos anos 1980.



Na última contagem, divulgado em 1987 pela guarda costeira, tinham sido utilizados mapas em papel para contabilizar as ilhas.



Ainda assim, a AIG deixou a ressalva de que este novo valor é o resultado de avanços tecnológicos de monitorização e dos mapas. Mas a descoberta não altera a área total de terra do Japão.

Disputas

As ilhas que rodeiam o Japão têm sido alvos de disputas territoriais durante décadas.

As ilhas do sul de Kuril - que são detidas pela Rússia - são reclamadas por Tóquio, que as considera "Territórios do Norte". Esta disputa data do fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas as apreenderam ao Japão.

O país reivindica e administra as Ilhas Senkaku no Mar da China Oriental, mas a China contestou a decisão nos anos 1970, sobretudo quando começaram a surgir as suspeitas de que haveria reservas de petróleo nesse mar.

Japão e a Coreia do Sul também mantém ainda uma disputa de 70 anos sobre a soberania do grupo de ilhas conhecido como Dokdo, por Seul, e Takeshima, por Tóquio, no Mar do Japão (Mar Oriental para a Coreia).

