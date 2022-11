Em apenas dois minutos de pronunciamento, o Presidente brasileiro ignorou a vitória de Lula da Silva nas eleições, considerou ser o líder de milhões de cidadãos e justificou movimentos populares como "fruto da indignação e sentimento de injustiça" pelo processo eleitoral.

Jair Bolsonaro: "É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros"

Ana Patrícia CARDOSO

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, rompeu o silêncio de quase 48 horas após a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais e fez o primeiro pronunciamento oficial esta terça-feira, 1, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Muito se conjeturou sobre a postura que iria assumir. Por um lado, Bolsonaro poderia aceitar a derrota nas eleições e respeitar o processo democrático, mas por outro lado e tendo em conta comentários feitos pelo próprio, estaria em cima da mesa contestar o resultado, gerando ainda mais contestação num país que está dividido em dois politicamente.

Vale lembrar que, desde segunda-feira de madrugada, várias estradas do país foram bloqueadas por apoiantes do atual Governo e a polícia de choque foi chamada a intervir.

A verdade é que Bolsonaro não assumiu abertamente apenas uma destas posturas.

Também o que não disse chamou a atenção. O Presidente derrotado não felicitou Lula da Silva pela vitória, como é esperado na tradição democrática. E Lula já tinha dito no domingo que não recebeu qualquer telefonema do seu oponente.

Longe de assumir um discurso de derrota, Bolsonaro preferiu antes "começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim, no último dia 30".

Seguiu-se um ataque aos "métodos da esquerda", numa alusão aos tumultos a acontecer por todo o país.

Estes "movimentos populares" são antes "fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre são bem-vindas, mas nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como a invasão de propriedades, destruição de património e cerceamento do direito de ir e vir", frisou. Em nenhum momento pediu expressamente que parassem com os protestos.

Realçou também o surgimento de uma direita "de verdade" no Brasil e que a "robusta representação no Congresso mostra a força dos seus valores: Deus, pátria, família e liberdade".

Líder de milhões

Apesar de Bolsonaro ter dado a entender, durante a campanha, que talvez se reformasse depois das eleições, a verdade é que usou o presente do verbo "ser" quando se referiu ao seu papel. "É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade económica, liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira", disse, deixando no ar ainda que "os nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca".

Bolsonaro não deixou de frisar que é "pela ordem e pelo progresso" e que nos últimos anos, "mesmo enfrentando o sistema, superámos a pandemia e as consequências de uma guerra".

Por fim, recusou as acusações que o rotularam "como antidemocrático e, ao contrário dos que me atacam, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar os media ou as redes sociais", frisa.

Garantiu ainda que, "enquanto Presidente e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição", encerrando a curta declaração pública.

Logo depois, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também falou. "O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição", disse, no Palácio da Alvorada.

Lula da Silva toma posse no dia um de janeiro de 2023.











