Jair Bolsonaro continua infetado pelo novo coronavírus

Ao terceiro teste, o Presidente brasileiro voltou a testar positivo para covid-19. Sem febre há duas semanas, "passa bem".

Jair Bolsonaro continua infetado pelo novo coronavírus, depois de ter voltado a testar positivo num teste de diagnóstico realizado esta terça-feira.

Este é já o terceiro teste positivo do chefe de Estado para a covid-19. "O Presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipa média da Presidência", assegurou a equipa de comunicação do Palácio do Planalto, em Brasília.

Apesar do resultado positivo, Bolsonaro não tem febre à duas semanas. Segundo a imprensa brasileira, a frequência cardíaca e a pressão arterial do antigo capitão estão normais.

Em isolamento desde 7 de julho, o chefe de Estado tencionava sair da residência oficial este fim-de-semana para acompanhar o presidente nacional dos Progressistas, Ciro Nogueira. Infetado, deverá falhar a deslocação.



