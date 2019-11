O Presidente do Brasil desfiliou-se do Partido Social Liberal (PSL). Quer criar um novo partido e lançar candidatos nas autarquicas de 2020.

Jair Bolsonaro abandona o próprio partido

Teresa CAMARÃO

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou a carta de desfiliação do Partido Social Liberal. O chefe de Estado que se elegeu através do PSL há um ano, já tinha anunciado a intenção a 12 de novembro. Esta terça-feira cumpriu a promessa. A imprensa brasileira dá como certa a criação de um novo partido.

Esta quinta-feira, Bolsonaro e os aliados vão reunir em Brasília para criar o partido de extrema-direita Aliança pelo Brasil. A ideia é apresentar candidatos às eleições municipais de 2020, o que exige a aprovação por parte do tribunal eleitoral, até abril.

"A matéria está decidida, não há volta a dar. O Presidente está a desfiliar-se do PSL. A desfiliação será feita pelas vias formais da Justiça Eleitoral, e já está assinada", anunciou o advogado Admar Gonzaga, citado pelo portal de notícias da Globo.

Além de Jair, também o filho e senador Flávio Bolsonaro abandonou o partido.

Flávio, que ocupava a presidência do PSL do Rio de Janeiro, já tem substituto. O deputado João Gurgel vai assumir o cargo, de acordo com o Globo.

A saída de ambos resulta da crise interna do PSL. Desde outubro que Jair Bolsonaro entrou em discordância com o presidente do partido, Luciano Bivar. Desde o início do ano que o partido está a braços com a justiça, sendo alvo de de investigações sobre alegadas candidaturas fantasma de mulheres e de desvio de dinheiro dessas campanhas eleitorais para outras finalidades.

Nas últimas semanas, a imprensa brasileira disse inclusivamente que a própria campanha que elegeu Bolsonaro como Presidente terá saído beneficiada com o suposto desvio de verbas.

É já o oitavo partido que o atual chefe de Estado abandona. Antes do PSL, passou pelo Partido da Democracia Cristã, Partido Progressista Reformador, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido Progressista e Partido Social Cristão.