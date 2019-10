Eletrificar o muro na fronteira do México e construir uma trincheira com animais selvagens foram algumas das propostas do presidente norte-americano para controlar a entrada de imigrantes no país.

Jacarés, cobras e tiros nas pernas ou como Trump quis travar imigrantes

Teresa CAMARAO Eletrificar o muro na fronteira do México e construir uma trincheira com animais selvagens foram algumas das propostas do presidente norte-americano para controlar a entrada de imigrantes no país.

Nenhum dos conselheiros da Casa Branca citados pelo The New York Times deu a cara na reconstituição da reunião de 30 minutos que acabou por se prolongar por mais de duas horas, em março.

Alegaram questões de segurança para manter o anonimato. Em causa as propostas do presidente dos Estados Unidos para travar a entrada de imigrantes sul-americanos no país.

Além do muro na fronteira com o México, Donald Trump propôs a construção de uma trincheira com jacarés e cobras. Pressionou inclusive a então secretária de segurança interna do país, Kirstjen Nielsen, para autorizar os militares a atrasar o passo dos migrantes com tiros nas pernas.

"Kirstjen, não me ouviste à primeira, querida. Dispara neles. Querida, dispara neles, ok?", terá insistido com a advogada que acabou demitida no mês seguinte, em abril.

Atónitos, os conselheiros que reuniram na Sala Oval só terão conseguido demover o magnata de 73 anos com o argumento da ilegalidade das propostas que o próprio pediu para serem orçamentadas.

Trump queria ainda eletrificar o muro e acrescentar espigões de metal à fronteira de betão "capazes de cortar carne humana".

Para irritação do presidente, os conselheiros levantaram dúvidas. "Creio que não é possível", alertou Nielsen.

As revelações dos jornalistas Michael D. Shear e Julie Hirschfeld David vão ser publicadas em livro. Esta quarta-feira, o The New York Times lançou a pré publicação do "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigrtion".

Com o processo de destituição de Donald Trump em curso no congresso, Washington ainda não reagiu ao primeiro capítulo da polémica que volta a pôr em cheque a política de controlo das fronteiras terrestres do Estados Unidos.

Só no ano passado, 400 mil migrantes foram detidos na fronteira entre o México e o "sonho americano". Entre 19 de abril e 6 de junho, duas mil crianças, entre elas bebés de poucos meses, foram separadas dos pais nos centros de detenção fronteiriços, onde as organizações de defesa de direitos humanos denunciam diariamente inúmeros ataques à dignidade dos imigrantes.