Pedro Orent-Niedzielsk morreu domingo às 18 horas. Estava em morte cerebral e em coma há cinco dias. A mãe tinha decidido não desligar o apoio vital à vítima para permitir que os seus amigos o vissem por uma última vez. Hoje morreu.

Já são cinco os mortos do ataque terrorista em Estrasburgo

Um ferido em estado de morte cerebral morreu este domingo, fazendo que a macabra contabilidade do ataque terrorista de 11 de dezembro em Estrasburgo passe para cinco pessoas e 11 feridos.

Aquele que todo o mundo cultural da cidade chamava de "Bartek",Pedro Orent-Niedzielski , 35 anos, morreu perto das 18 horas, em consequência dos graves ferimentos por arma de fogo disparada pelo atacante Chérif Chekatt.

Pedro Orent-Niedzielsk recebeu um tiro na cara, no momento em que estava na companhia do jornalista italiano Antonio Megalizzi, que também morreu no atentado.



A mãe da vítima confirmou ao Le Monde que o coração de Bartek deixou de bater após cinco dias em coma profundo.