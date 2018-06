Apoiado por Álvaro Uribe, antigo presidente, o candidato da direita venceu na segunda volta com 53,85% dos votos.

Iván Duque é o novo presidente da Colômbia

Apoiado por Álvaro Uribe, antigo presidente, o candidato da direita venceu na segunda volta com 53,85% dos votos.

Um ano e meio depois do acordo de paz com as FARC, as eleições presidenciais colombianas deram a vitória a Iván Duque, candidato da direita apoiado por Álvaro Uribe, antigo presidente da Colômbia.



Duque obteve 53,85% dos votos na segunda volta, impondo-se a Gustavo Petro, candidato da esquerda. Em agosto, Iván Duque vai suceder a Juan Manuel Santos e, para já, deixou uma mensagem sobre o referido processo de paz.



"Essa paz que tanto desejamos reclama correções e vai tê-las para que as vítimas sejam o centro do processo. Só assim se garantem verdade, justiça e reparação", defendeu.



A ex-ministra Marta Lucía Ramírez será a primeira mulher vice-presidente do país. Ramírez trabalhou nos governos de Álvaro Uribe (ministra da Defesa) e Andrés Pastrana (Comércio Exterior).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.