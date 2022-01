Comandada pelo Bispo Edir Macedo, a IURD apoia o Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, da sigla de esquerda Partido dos Trabalhadores (PT), como principal rival nas presidenciais de outubro próximo.

Eleições

IURD diz que é impossível ser cristão e de esquerda em texto publicado no Brasil

Lusa Comandada pelo Bispo Edir Macedo, a IURD apoia o Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, da sigla de esquerda Partido dos Trabalhadores (PT), como principal rival nas presidenciais de outubro próximo.

O jornal Folha Universal, editado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no Brasil, publicou um texto não assinado em que critica as ideias esquerda e afirma que “um cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideias esquerdistas”.

O texto, publicado na versão impressa da Folha Universal no domingo e no site própria Igreja Universal, defende que a polarização política do Brasil motiva discussões políticas que são “uma estratégia maléfica para confundir ainda mais a população e angariar os votos dos incautos para os ditos esquerdistas, que se travestem de defensores do povo quando, na verdade, querem repetir no Brasil fórmulas desgastadas e ineficazes.”

O texto sustenta que os cristãos não deveriam votar em siglas de esquerda afirmando que estes partidos pregariam “contra o casamento convencional e incentiva questões como a liberdade do uso de drogas.”

Outro ponto destacado pela publicação afirma que a esquerda “produziu historicamente as maiores ditaduras que oprimiram o povo” e defende o chamado materialismo dialético para negar “a existência de Deus.”

“Se você se diz cristão e ainda vota na esquerda, há apenas duas possibilidades: ou você não segue realmente os ensinamentos do cristianismo ou os segue e ainda não entendeu o que a esquerda é verdadeiramente”, conclui o texto citando uma frase atribuída ao bispo Renato Cardoso, genro do fundador da IURD e apresentador de um programa de relacionamentos na TV Record “The Love School.”

Lula da Silva atualmente aparece à frente das sondagens

Comandada pelo Bispo Edir Macedo, a IURD apoia o Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, da sigla de esquerda Partido dos Trabalhadores (PT), como principal rival nas presidenciais de outubro próximo.

Lula da Silva atualmente aparece à frente das sondagens da população em geral e também entre os eleitores que se declaram evangélicos, o que tem motivado críticas contra a sua campanha das lideranças evangélicas que apoiam o Governo.

A IURD tem vários bispos licenciados filiados e eleitos a cargos públicos pelo partido Republicanos, que está na base de apoio do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.