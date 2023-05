Foi apreendido também cerca de meio milhão de euros em dinheiro, documentos e viaturas.

Italiano detido em Portugal durante mega operação contra a máfia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um homem indiciado por associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de droga e apreendeu meio milhão de euros numa ação inserida na operação internacional Eureka.

Em comunicado, a PJ diz que a ação policial decorreu em Braga, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Lisboa, tendo resultado na detenção de um cidadão de nacionalidade italiana e na apreensão de cerca de meio milhão de euros em dinheiro, documentos e viaturas.

Foram igualmente arrestados ativos de nove sociedades comerciais, incluindo cinco estabelecimentos de restauração na ação policial, que integra a operação internacional Eureka, lançada a nível europeu há mais de três anos e que se foca na organização criminosa italiana Ndrangheta.

A operação desta quarta-feira, que decorreu em concertação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito da cooperação judiciária e policial com as autoridades italianas, destinava-se ao cumprimento de vários mandados de busca domiciliária e não domiciliária, bem como ao cumprimento de mandados de detenção europeus.

Rede envolve famílias poderosas da Calábria

Segundo explica a PJ, a ação policial inseriu-se numa grande operação internacional (Eureka), que se desenrolou no continente europeu, nomeadamente em Itália, Alemanha, Espanha, França, Bélgica, Eslovénia e Roménia, e ainda na América do Sul, em países como o Brasil e o Panamá.

Visou o desmantelamento de uma organização criminosa, de estilo mafioso, conhecida por Ndrangheta, originária da cidade de San Luca, em Régio-Calábria, Itália, e que é reconhecida como “a maior organização policriminal italiana”.

Segundo a nota, a Ndrangheta tem ligações ao Primeiro Comando da Capital do Brasil e é responsável pelo transporte e tráfico de grandes quantidades de cocaína para a Europa, tráfico de armas, posse ilegal de armas, fraude e evasão fiscal, branqueamento de capitais e corrupção.

A rede criminosa, liderada por famílias poderosas da Calábria, estive envolvida durante décadas “em episódios de violência entre clãs, com vários confrontos armados em San Luca, que culminaram em tiroteios em massa em Itália e no estrangeiro, com particular destaque para o massacre de Duisburg, na Alemanha, em 2007”, explica a PJ.

Globalmente, a operação Eureka resultou da detenção de 108 suspeitos ligados à organização mafiosa.

