Italiana libertada de sequestro insultada por conversão ao islamismo

Silvia Romano, a voluntária italiana que foi sequestrada, em 2018, no Quénia, e levada para a Somália, foi libertada e está a ser insultada por se ter convertido. Ministério Público abriu investigação às ofensas e ameaças.

A voluntária italiana foi sequestrada em novembro de 2018 no Quénia e, posteriormente, levada para a Somália. No sábado foi libertada e o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Guiseppe Conte através do Twitter.



"Silvia Romano foi libertada! Agradeço às mulheres e homens dos serviços de inteligência externos. Silvia, esperamos-te em Itália!", escreveu o chefe do Governo de Itália.

A jovem, que tinha 23 anos na altura em que foi raptada em Chakama, no Quénia, estava a trabalhar na organização não-governamental Africa Milele, onde desenvolvia um projeto educacional para crianças, avançam os meios italianos. Foi, depois, levada para a Somália e mantida em cativeiro por homens próximos ao grupo jihadista Al-Shabaab.

Mas a jovem está a ser objeto de insultos por se ter convertido, entretanto, ao islamismo, religião dos seus captores. As ameaças fizeram com que fechasse a sua conta no Facebook e que o Ministério Público abrisse uma investigação. Um vereador da cidade de Treviso publicou a fotografia de Silvia Romano com a legenda “esforcá-la”.

Agora, há um tráfego inusual de carros da polícia ao longo da rua onde vive e, apesar de ainda haver mensagens de solidariedade que fazem lembrar a onda de apoio que recebeu durante os anos em que esteve sequestrada, o ódio nas redes sociais ensombram o regresso da jovem a Milão.

