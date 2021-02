Os partidos não chegaram a um consenso e o Presidente italiano chamou o ex-banqueiro para chefiar um novo Governo.

Itália vai ser governada por Mario Draghi, antigo presidente do BCE

A Itália enfrenta a enésima crise política depois da queda do Governo liderado por Giuseppe Conte. O ex-primeiro-ministro tinha a expetativa de ser chamado pelo Presidente da República Sergio Mattarella para conduzir um novo executivo mas teve a mesma sorte que o seu antecessor, Matteo Renzi. Foi, aliás, o líder da formação política Italia Viva que negou essa oportunidade a Conte.

O Presidente da República já havia anunciado num tom dramático, na terça-feira, que só há dois caminhos: eleições imediatas ou um executivo institucional apoiado por todas as forças políticas até que a crise seja resolvida. Escolhida a segunda hipótese, sabe-se hoje que é Mario Draghi, o antigo presidente do Banco Central Europeu, que vai liderar o novo Governo.

Draghi, de 73 anos, é uma das poucas figuras a obter um amplo consenso entre os partidos políticos. Mesmo a direita estaria disposta a apoiar um executivo liderado pelo antigo banqueiro apesar de o líder de extrema-direita, Matteo Salvini, e a líder do Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, se inclinassem para um cenário de eleições.

Draghi tem sido o nome que Renzi apresenta quando questionado sobre o perigo de abrir uma crise política num cenário de pandemia. Mas se este novo Governo acabar como os anteriores, Matteo Renzi pode ver a sua carreira decepada.

A eleição de Draghi vai certamente aliviar os temores do setor empresarial e financeiro do país e a rejeição dos sindicatos. Mas para Sergio Mattarella o importante é unir uma parte importante do arco parlamentar.

