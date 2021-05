"Dois feridos, duas crianças de nove e cinco anos, foram evacuados de helicóptero para o hospital pediátrico Regina Margherita em Turim. Uma delas acabou por morrer.

Itália. Queda de teleférico provoca 14 mortos

AFP "Dois feridos, duas crianças de nove e cinco anos, foram evacuados de helicóptero para o hospital pediátrico Regina Margherita em Turim. Uma delas acabou por morrer.

A queda de uma cabine de teleférico matou 14 pessoas e feriu gravemente uma criança no domingo em Stresa, uma estância de Piemonte nas margens do Lago Maggiore no norte de Itália, disse um porta-voz de emergência à AFP.

"Os dois feridos foram evacuados de helicóptero para o hospital pediátrico Regina Margherita em Turim", disse Milão, acrescentando que eram duas crianças de nove e cinco anos. Uma delas acabou por morrer.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, a 100 metros da estação mais alta, de acordo com uma declaração do Ministério das Infra-estruturas. Pensa-se que tenha sido causado por uma quebra do cabo na parte mais alta da rota, causando a queda da cabine em que 15 pessoas estavam a viajar, informou a agência Ansa. Imagens dos bombeiros e do Serviço de Salvamento Alpino mostram os destroços da cabine vermelha e branca, que caíram numa zona arborizada com uma inclinação íngreme que torna o acesso difícil.

O teleférico, popular entre os turistas, demora 20 minutos a ligar a aldeia de Stresa ao Monte Mottarone, que se eleva a quase 1.500 metros e oferece vistas espectaculares do Lago Maggiore e dos Alpes. Tinha sido encerrado entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.