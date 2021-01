É a crónica de uma demissão anunciada. Está previsto que Giuseppe Conte anuncie a demissão esta terça-feira depois da reunião de Conselho de Ministros.

Itália. Primeiro-ministro deve anunciar demissão ainda hoje

Na corda bamba há várias semanas devido a divergências no seio da coligação governamental, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deve anunciar ao país a queda do executivo. De seguida, espera-se que se encontre com o Presidente da República, Sergio Mattarella, para oficializar a crise e os procedimentos necessários para a condução de um novo Governo.

A intenção de Giuseppe Conte é voltar a comandar um executivo, o terceiro em três anos. Para isso deve assegurar, novamente, o número suficiente de deputados. Contudo, a oposição pede eleições o mais rapidamente possível e Silvio Berlusconi oferece-se para um governo de concentração.

Giuseppe Conte não conseguiu evitar esta crise e conseguiu reunir um grupo de deputados dissidentes do Italia Viva, o partido que decidiu retirar os seus ministros da coligação em protesto contra a forma como vão ser geridos os apoios da União Europeia à luta contra a pandemia. Convencido pelos restantes parceiros, demite-se hoje para tentar liderar uma nova solução governamental.

Se não se demitisse, o ainda primeiro-ministro enfrentaria uma moção de censura que o podia arredar definitivamente do poder. A demissão tornou-se assim uma exigência dos seus aliados e dos parlamentares que alegadamente o deverão apoiar no futuro. O paradoxo é que este foi também o pedido não atendido do líder da Italia Viva, o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, no início da crise, há um mês e meio atrás.

