Itália ordena o isolamento de 16 milhões de pessoas no norte do país

O governo proíbe a entrada e a saída para a Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Veneza, para conter o novo coronavírus.

O governo italiano decidiu tomar as mais restritivas medidas para conter o avanço do novo coronavírus que se adoptaram até agora fora da China. O executivo liderado por Giuseppe Conte vai isolar, até 3 de abril, toda a região da Lombardia, cuja capital é Milão, onde vivem 10 milhões de pessoas e que é atualmente a área com o maior número de infetados. Outras 14 províncias das regiões de Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, com cerca seis milhões de habitantes, também vão ser sujeitas a estas medidas.

O anúncio foi realizado pelo primeiro-ministro numa conferência de imprensa depois das duas da manhã de domingo e a decisão vai afetar o motor económico do país para além de restringir seriamente a livre circulação de pessoas.

O governo italiano ordenou o encerramento de escolas, museus, cinemas, ginásios e piscinas e os profissionais de saúde não poderão tirar férias neste período. Discotecas e instalações similares vão estar fechadas no resto do país e as autoridades só vão permitir a abertura de bares e restaurantes na condição de que o espaço das instalações permita que as pessoas se mantenham pelo menos um metro afastadas umas das outras para evitar a propagação do vírus.

