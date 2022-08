Itália. Imigrante morto em plena rua perante indiferença de quem passava

Moscavide. Uma freguesia em choque com um homicídio anunciado

Bruno Candé foi baleado este sábado em plena via pública. Autor do homicídio terá ameaçado de morte o jovem dias antes e proferido insultos racistas, mas para já as autoridades não confirmam que tenha sido esse o motivo do crime. Família e comunidade reclamam justiça.