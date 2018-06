Encontro informal debateu questões relacionadas com os migrantes, Itália apresentou proposta, mas não houve conclusões e o tema voltará a ser discutido no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira próximas.

Itália faz proposta na minicimeira europeia

A minicimeira europeia de caráter informal convocada para este domingo pelo presidente da Comissão, jean-Claude Juncker, terminou de forma inconclusiva, embora os italianos tenham apresentado uma proposta que vai voltar a ser alvo de análise e discussão no Conselho Europeu das próximas quinta e sexta-feiras. "Vamos estudá-la", admitiu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, citado pela imprensa europeia.

Apesar de confessarem a satisfação face à minicimeira, nem todos evitaram as críticas. O presidente francês, Emmanuel Macron, que trocou acusações com Matteo Salvini, ministro italiano do Interior, afirmou: "Foi um encontro útil. Mas alguns querem instrumentalizar a situação da Europa para criar uma tensão políticae jogar com os receios", disse, citado pela imprensa gaulesa.

Os italianos querem uma alteração "nos movimentos primários dos migrantes" e abordaram essa ideia, baseando-se na Multilevel European Strategy for Migration. "Queremos superar o regulamento de Dublin que se baseia numa lógica de emergência - o que pretendemos é abordar o problema de forma estrutural. Não importa o país aonde chegam, porque é da Europa que se trata sempre", defendeu Giuseppe Conte, primeiro-ministro de Itália.

A proposta pede "uma responsabilidade comum entre Estados a propósito dos migrantes no mar", porque "a obrigação de salvar vidas não pode tornar-se de assumir responsabilidades por conta de todos". A moeda de troca é a aceitação, por parte dos italianos, dos movimentos secundários dos migrantes, algo que daria a Angela Merkel a possibilidade de responder às exigências da CSU, força política parceira da coligação governamental que também envolve o SPD.