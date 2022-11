Treze pessoas tinham sido dadas como desaparecidas ao início da manhã.

Mau tempo

Itália. Deslizamento de terra faz oito mortos na ilha de Ischia

AFP Treze pessoas tinham sido dadas como desaparecidas ao início da manhã.

Oito pessoas morreram, este sábado, num deslizamento de terra causado por fortes chuvas na ilha de Ischia, de acordo informações da imprensa italiana, que cita o ministro das Infraestruturas.

"Há oito mortes confirmadas, após o deslizamento de terras em Ischia", disse Matteo Salvini, também vice-primeiro-ministro e líder da Liga Anti-Migrantes, em declarações referidas pela agência AGI e pelo diário La Repubblica.

Treze pessoas tinham sido dadas como desaparecidas ao início da manhã, após o deslizamento de terras na cidade de Casamicciola Terme, no norte da ilha, que "enterrou uma casa" e arrastou vários carros para o mar, disse fonte dos bombeiros.

A viatura em questão tinha duas pessoas a bordo, que foram resgatadas.

As autoridades locais apelaram aos residentes da ilha para ficarem em casa de modo a não interferirem com as operações de salvamento.

Casamicciola Terme, uma estância termal com 8.000 habitantes, sofreu um terramoto em 2017 que matou duas pessoas. Tinha sido completamente destruída por um terramoto muito mais forte no final do século XIX.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.