Todos devem "ficar em casa". Prateleiras de mercados vazias. Casamentos e funerais estão proibidos. Sair da área de residência só com justificação. O país em suspenso para travar o coronavírus.

Mundo 15 5 min.

Itália. Como é o quotidiano num país em quarentena?

Paula SANTOS FERREIRA Todos devem "ficar em casa". Prateleiras de mercados vazias. Casamentos e funerais estão proibidos. Sair da área de residência só com justificação. O país em suspenso para travar o coronavírus.

A partir de hoje e até ao dia 3 de abril, os italianos vão ter de viver fechados nas suas casas, ou a quem não for permitido o teletrabalho, ir de casa para o trabalho sempre a um metro de distância do próximo ser humano, na rua, e trabalho para casa.



As escolas estão encerradas, os convívios sociais não são permitidos, discotecas e bares foram encerrados. Casamentos e funerais foram proibidos. E o campeonato de futebol adiado.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

Segunda-feira à noite o primeiro-ministro italiano anunciou que a quarentena imposta ao norte de Itália, seria a partir de hoje, estendida a todo o país. A circulação interna pelo país e externa foi proibida deixando o país isolado, fechado para o mundo.

“Não há mais tempo, são necessárias medidas duras", disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte, anunciando que toda a Itália” é “área protegida”. O país inteiro está de quarentena. “Toda a Itália deve ficar em casa”, declarou.

Os 60 milhões de italianos passariam a ter a sua liberdade muito limitada, porque só assim se poderia limitar e combater a propagação desenfreada do novo coronavírus naquele país europeu. O primeiro da Europa e o segundo do mundo, com mais pessoas infetadas, 9712 e mais mortes, 463, a seguir à China.

Só de domingo para segunda-feira, em menos de 24 horas, faleceram mais 73 pessoas. Para o governo italiano a situação exigiu medidas drásticas: isolar Itália dentro e fora das fronteiras.

Dentro do país, existem 16 milhões de pessoas em quarentena, a grande maioria nas regiões norte, onde a quarentena foi inicialmente imposta.

Coronavírus. Toda a Itália está de quarentena A partir de hoje mais de 60 milhões de pessoas só podem sair da sua região por um motivo forte. Todas as escolas e atividades públicas estão fechadas, até 3 de abril.

Só que, a partir do momento em que a medida foi anunciada, centenas de habitantes da Lombardia, e regiões vizinhas deixaram as suas casas e viajaram para o sul do país, de onde muitos são naturais, para estar com a família e sair da zona de alto risco de contágio.

Ao viajar levaram consigo o perigo real de transportar o vírus para o sul do país, a zona menos infetada e menos preparada para acudir aos casos de infeção.

Daí o governo de Conte ter tomado a decisão mais radical. “Não há mais área vermelha, verde ou amarela. Haverá Itália. Todos os movimentos são proibidos, exceto por necessidades comprovadas, em toda a Itália", declarou o chefe do governo italiano segunda-feira à noite”.

Movimentos controlados

Mal o anúncio foi feito, muitos italianos saíram de casa e deslocaram-se aos supermercados abertos até mais tarde para se abastecerem de alimentos e produtos de primeira necessidade, esvaziando as prateleiras, preparando-se assim para os dias que aí vêm.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP

As deslocações para fora da área da residência de cada cidadão têm de ser justificadas com uma razão muito forte, seja de trabalho ou saúde. Cada vez que um italiano necessite de sair da sua zona, tem de preencher uma auto-declaração dando a conhecer às autoridades a sua saída, os dias que irá estar fora, para onde irá e qual a razão.

Nas ruas haverá equipas de polícias que têm como função pedir identificação aos cidadãos, se encontrarem italianos fora da sua área de residência irão comprovar a veracidade das suas razões apontadas nas declarações escritas.

Ao mesmo tempo, um recém-criado departamento de inspeção do ministério do interior italiano irá sortear entre as declarações escritas a quem pedir comprovativos da veracidade da justificação de ausência.

Quem mentir sofrerá consequências, avisa o governo. Do mesmo modo, quem estiver de quarentena e decidir violar esta medida pode enfrentar “uma pena de prisão até três meses e multa de 216 euros”, explica uma advogada italiana Daniele Bocciolini à impresa italiana, salientando que estas sanções estão previstas num decreto lei.

Há penas mais pesadas que se enquadram na legislação criminal. A violação da quarentena de um doente infetado que deliberadamente sai para infetar outras pessoas já pode ser tratada à luz de “acusação de homicídio”. Neste caso, trata-se de um crime de desenvolver uma “epidemia e corre o risco de prisão perpétua”, vinca esta advogada.

Abastecimento bens alimentares

Assim, de hoje em diante e até dia 3 de abril, os habitantes de Itália não poderão viajar para visitar familiares ou amigos que vivam noutra região do país, nem que seja a região vizinha.

Covid-19: Itália regista mais 133 mortos num só dia e chega aos 366 O número de mortos em Itália devido ao novo coronavírus subiu hoje para os 366, um aumento de 133 pessoas face a sábado, divulgou hoje o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.

A não ser que tenha uma justificação muito forte.

O país está a funcionar a meio gás. As lojas e restaurantes podem continuar abertos desde que tenham condições para que os clientes possam estar a um metro de distância uns dos outros. E também aqui há equipas de inspeção para supervisionar o cumprimento da regra.

As idas aos mercados, onde a mesma regra impera também estão sob conselhos específicos. O governo aconselha a que seja apenas uma pessoa a ir às compras para evitar concentrações de gente.

No entanto, o governo já descansou que os mercados continuarão a ser abastecidos para que não haja rutura de bens alimentares e outros produtos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Também para quem entra ou sai de Itália é exigida uma declaração justificativa da razão da viagem que será analisada.

“Vamos verificar as entradas no país”, avisou o primeiro-ministro segunda-feira à noite. “Os hábitos precisam de mudar para o bem de Itália. Fiquem em casa”, pediu Conte, citado pelo jornal La Stampa.

Luxemburgo alarga zonas de risco do vírus Covid-19 França e Alemanha fazem agora parte da lista de países que o Grão-Ducado considera como zonas de risco do novo coronavírus.

Pelo mundo, estão 114 452 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, que já causou a morte a 4026. No entanto, 64014 recuperaram da doença. No Luxemburgo, há cinco casos de doentes registados, o último um trabalhador fronteiriço, em França,1412 infeções e 30 mortes, Alemanha, 1224 doentes com o vírus e dois mortos e na vizinha Bélgica, já há 31 pessoas infetadas. E, em Portugal, há 39 casos confirmados e mais de 400 pessoas suspeitas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.