O país europeu mais atingido pela covid-19 inicia o regresso à normalidade a partir da próxima semana, com os italianos a poderem, finalmente, visitar o seus familiares.

Mundo 3 min.

Itália começa desconfinamento a 4 de maio

Ana TOMÁS O país europeu mais atingido pela covid-19 inicia o regresso à normalidade a partir da próxima semana, com os italianos a poderem, finalmente, visitar o seus familiares.

A Itália prepara-se para entrar em desconfinamento a partir de 4 de maio, mais de dois meses depois do surto de covid-19 ter atingido o país.

Foi no final de fevereiro que o novo coronavírus apanhou de surpresa o norte de Itália, encerrando desfiles na Semana da Moda de Milão e o famoso Carnaval de Veneza.

Covid-19. Saiba o que falhou para explicar os números de infetados em Itália Falta de camas nas UCI e manter Lombardia aberta podem explicar números em Itália.

Em menos de um mês, o país tornou-se no epicentro do novo coronavírus, com o maior número de casos de pessoas infetadas e de óbitos causados pela covid-19 superar a China e a tornar a Europa no espaço geográfico com maior número de contágios.

A ordem de confinamento geral, que muitos consideraram tardia, chegou a 9 de março e só a 14 de abril permitiu algum levantamento das restrições, como a reabertura de pequenos negócios, além dos de bens e serviços essenciais. Nessa altura, foram autorizadas a abrir novamente livrarias, lavandarias e papelarias.

Italianos poderão finalmente visitar as famílias

Tal como nos países que já iniciaram o processo de desconfinamento também na Itália ele será progressivo.

Entre as primeiras medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, está a autorização para os italianos poderem visitar as suas famílias, ainda que em pequeno número.

Os parques, as fábricas e os estaleiros de construção também serão reabertos nesta fase, mas as escolas só reiniciarão as aulas em setembro.

Em declarações na televisão, Conte formalizou o anúncio e detalhou mais algumas medidas que serão aplicadas a partir de 4 de maio.

Apesar de poderem visitar a família, as pessoas só estão autorizadas a circular, normalmente, nas suas próprias regiões, e não entre regiões diferentes. Os funerais vão ser retomados, mas com um máximo de 15 pessoas a assistir e, idealmente, a serem realizados ao ar livre.

Covid-19. Itália e França com números a descer Em França há 28 217 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 4.682 destes pacientes estão nos cuidados intensivos. Estes dois indicadores continuam a descer diariamente. Em Itália, registou-se o mais baixo número de vítimas mortais desde 14 de março.

Em matéria de desporto, os atletas individuais vão poder retomar os treinos e as pessoas também passam a estar autorizadas a praticar desporto ao ar livre, não só nas proximidades das suas casas, mas em áreas mais amplas.

Já os bares e restaurantes poderão reabrir para o serviço de takeaway, além das entregas ao domicílio. Fica, contudo, proibido consumo de alimentos nesses estabelecimentos. Os bares e restaurantes só deverão reabrir para o serviço de jantar a partir de 1 de junho. A mesma data serve para a reabertura de cabeleireiros e salões de beleza.

A 18 de maio serão reabertas, juntamente com os museus e bibliotecas, mais algumas lojas a retalho.

Também nessa altura, as equipas desportivas poderão começar a realizar treinos de grupo.

Distanciamento social continua

O primeiro-ministro italiano salientou que, apesar deste levantamento de restrições, as medidas de distanciamento social terão de continuar durante vários meses.

Giuseppe Conte instou os italianos a permanecerem a um metro de distância uns dos outros nas suas relações sociais daqui para a frente. Pelo mesmo motivo, os serviços religiosos, como a celebração de missas, continuarão a ser proibidos.

"Se não respeitarmos as precauções, a curva subirá, as mortes aumentarão e teremos danos irreversíveis para a nossa economia", afirmou.

Para aumentar a proteção dos cidadãos, o governante anunciou que limitará o preço das máscaras de rosto a 50 cêntimos por unidade.



As medidas de desconfinamento são anunciadas quando o país regista o mais baixo número de mortes diárias desde há um mês. Este domingo, 26 de abril, foram contabilizadas 260 novas mortes relacionadas com o novo coronavírus. No total, Itália regista mais de 26 mil mortes por covid-19, o valor mais elevado da Europa.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.