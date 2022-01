Itália. Coimas de 1.000 euros para quem aceder a lojas sem apresentar teste negativo

Italianos não vacinados com mais de 50 anos vão ser multados em 100 euros e os que tentarem ir trabalhar sem inoculação recebem sanções entre 600 e 1.500 euros.

Lusa Italianos não vacinados com mais de 50 anos vão ser multados em 100 euros e os que tentarem ir trabalhar sem inoculação recebem sanções entre 600 e 1.500 euros.

O Governo italiano anunciou na sexta-feira novas restrições para combater a pandemia, numa altura em que os hospitais e serviços de urgência atravessam graves problemas devido ao elevado número de doentes infetados com covid-19 e nalguns, como os de Nápoles, os médicos receiam ser necessário restabelecer ordem de prioridade de atendimento.



“A situação é crítica, muito pior do que parece, precisamos de ajuda e precisamos agora. Roma deve decidir uma medida drástica”, disse Bruno Zuccarelli, presidente da Ordem dos Médicos napolitanos, revelando que os médicos “estão sob um 'stress' incontrolável”.

A Itália atingiu ontem 219.441 novas infeções nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde que a pandemia começou, com a taxa de ocupação de cuidados intensivos a aumentar para 15,4% e de hospitalização para 21,6%, segundo os dados do Instituto Superior de Saúde.

Governo alargou também a obrigação da vacinação ao pessoal universitário

De acordo com as novas restrições do governo, conhecidas sexta-feira, os italianos não vacinados com mais de 50 anos vão ser multados em 100 euros e os que tentarem ir trabalhar sem inoculação recebem sanções entre 600 e 1.500 euros. As sanções incluídas no novo decreto-lei do Conselho de Ministros, revelado nas últimas horas, incluem ainda uma coima que pode chegar aos 1.000 euros para quem aceder a lojas sem apresentar um teste negativo.

Por seu lado, os funcionários públicos e privados terão de mostrar o certificado sanitário reforçado (obtido apenas quando se está vacinado ou se recuperou da doença), para aceder aos seus postos de trabalho. Face à ‘avalanche’ de contágios, o governo alargou também a obrigação da vacinação ao pessoal universitário, independentemente da idade, colocando-o assim ao mesmo nível do pessoal escolar, que teve de ser vacinado desde meados de dezembro, tal como o pessoal de saúde e segurança.

