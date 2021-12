País é o primeiro do mundo a avançar para uma quarta dose contra a covid-19.

Covid-19

Israel vai administrar quarta dose a maiores de 60 anos

Bloomberg País é o primeiro do mundo a avançar para uma quarta dose contra a covid-19.

Israel anunciou esta quarta-feira que vai administrar uma quarta dose da vacina contra a covid-19 a pessoas com mais de 60 anos e pessoal médico. O país torna-se assim a primeira nação do mundo a fazê-lo numa base mais generalizada, ao mesmo tempo que o número de infeções em todo o mundo volta a subir devido à variante Omicron.

"Os cidadãos de Israel foram os primeiros a obter a terceira vacina e nós continuamos a liderar com a quarta vacina", disse o primeiro-ministro Naftali Bennett numa declaração na terça-feira à noite. As autoridades de saúde já estão a preparar uma campanha de vacinação a nível nacional.

A decisão foi tomada mesmo ainda não havendo dados suficientes sobre a eficácia de uma quarta dose para combate a propagação do vírus. A diretora de saúde pública do país, Sharon Alroy-Preis, protestou contra a medida numa reunião que juntou membros do Governo e especialistas, considerando a decisão precipitada quando ainda não foram feitos ensaios no principal hospital israelita.

Mas a diretora de doenças infecciosas do Sheba Medical Center, Galia Rahav, considerou, por sua vez, um "risco calculado", que foi votado, inclusive, pelos presentes na reunião governamental. "É muito mais elegante quando se decide com base em dados concretos", disse numa entrevista à imprensa israelita. "Mas também é verdade que se esperamos por dados concretos, pode ser tarde demais".

