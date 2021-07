A oposição, liderada por Netanyahu, derrotou uma lei que impedia a concessão da nacionalidade e da cidadania a palestinianos casados com cidadãos árabes israelitas.

Novo Governo israelita em crise por lei que discrimina palestinianos

Com apenas três semanas de vida, o Governo de coligação está em crise. O executivo liderado por Naftali Bennett não conseguiu revalidar uma polémica lei temporária que veta a concessão da cidadania ou residência a palestinianos casados com cidadãos árabes israelitas.

Numa votação realizada no parlamento no início da manhã desta terça-feira, as divisões internas dentro da coligação governamental e a reviravolta da oposição, liderada pelo ex-primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, forçaram o levantamento, a partir de quarta-feira, da proibição legal da reunificação familiar em Israel e Jerusalém Oriental para casais de Gaza e da Cisjordânia.



A chamada Lei da Cidadania foi aprovada, em 2003, por alegadas razões de segurança de forma temporária durante a Segunda Intifada. Desde então, tem sido aprovada todos os anos com o apoio de Netanyahu e do bloco de direita. É considerada uma medida discriminatória pela comunidade árabe de Israel, que compreende 21% da população, com o objetivo implícito de manter a hegemonia demográfica judaica.

A linha de fratura que atravessa o novo governo - apoiada por oito partidos que vão desde a direita nacionalista até à esquerda pacifista, incluindo uma formação árabe - cresceu perigosamente ao fim de menos de um mês no poder. A marcha de milhares de extremistas judeus em frente ao bairro árabe da Cidade Velha de Jerusalém, pouco depois do seu nascimento, e a dissolução de um colonato israelita na Cisjordânia, território palestiniano, já tinham testado a estabilidade desta jovem coligação liderada pelo primeiro-ministro de direita, Naftali Bennett, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, o centrista Yair Lapid, para expulsar Netanyahu do poder após 12 anos de mandatos acumulados.

A inesperada deserção de um deputado da coligação impediu a maioria simples necessária para alargar a lei. Após mais de 12 horas de sessão, a oposição aplaudiu o resultado numa celebração invulgar.

O parlamento pode voltar a votar a renovação da lei mas outras regras aprovadas há mais de 50 anos permitirão agora aos árabes israelitas ou palestinianos de Jerusalém Oriental candidatarem-se ao reagrupamento familiar, com direito de residência e benefícios sociais. O Ministério da Administração Interna irá rever cada petição caso a caso, sujeito a obstáculos burocráticos, mas as suas decisões serão revistas pelos tribunais se houver queixas.



"Esta lei foi um instrumento destinado a assegurar uma maioria de judeus", reconheceu o ministro Lapid, através do Twitter. "Israel é o Estado-nação do povo judeu", proclamou. A chamada Lei do Retorno concede automaticamente a cidadania israelita a qualquer pessoa de fé judaica.

