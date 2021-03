Há 12 anos no poder, o atual primeiro-ministro de Israel ficou à frente nas projeções realizadas depois das eleições legislativas de terça-feira mas precisa de chegar a acordo com partidos conservadores e de extrema-direita para ficar mais perto da maioria.

Israel. Netanyahu é o melhor posicionado para formar Governo

O partido do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deve ganhar o maior número de assentos no parlamento nas eleições desta terça-feira de Israel, a quarta em menos de dois anos. Mas não pode não chegar para alcançar a maioria.

As projeções, baseadas em sondagens, sugerem que o único caminho de Netanyahu para uma coligação de direita viável requer um acordo com seu ex-protegido Naftali Bennett, que não descartou entrar num bloco oposto ao primeiro-ministro.

No poder há 12 anos consecutivos, Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel com mais tempo no cargo e o primeiro a ser indiciado enquanto governava depois de ter sido formalmente acusado de corrupção no ano passado.

Embora tenha descrito os resultados projetados para esta terça-feira como uma "grande vitória para a direita", nomeadamente para o seu partido Likud, Netanyahu ainda pode ficar aquém da maioria absoluta.



A previsão é que o Likud possa ganhar 31 ou 32 dos 120 assentos no parlamento de Israel, o Knesset. Para alcançar a maioria de 61 assentos, precisa de um acordo com forças de conservadoras e de extrema-direita.

O principal adversário, Yair Lapid, do partido centrista Yesh Atid, afirmou que o bloco anti-Netanyahu tinha caminho aberto para a maioria no parlamento. "Neste momento, Netanyahu não tem 61 assentos", disse Lapid. "Comecei a conduzir conversas com partes do bloco de mudança esta noite. Faremos de tudo para formar um governo são em Israel", afirmou, de acordo com a AFP.

