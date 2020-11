As forças israelitas e o movimento palestiniano já travaram três guerras e numerosos conflitos desde 2007

Israel lança ataque aéreo na Faixa de Gaza contra alvos do Hamas

Lusa

Israel lançou hoje um ataque aéreo a vários locais na Faixa de Gaza em resposta a um foguete disparado anteriormente a partir de território palestiniano, informaram as forças armadas israelitas.

Não existem informações de potenciais vítimas.

Vários grupos militantes operam fora do enclave palestiniano e Israel responsabiliza os governantes do partido e movimento Hamas em Gaza por todos os disparos de foguetes e geralmente ataca os alvos do Hamas em retaliação.

Os militares israelitas afirmaram em comunicado que os caças e helicópteros de ataque atingiram dois locais de fabrico de munições, infraestruturas subterrâneas e um complexo de treino das forças navais do Hamas.

Israel e o Hamas já travaram três guerras e numerosos conflitos desde 2007.

