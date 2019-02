Israel envia na sexta-feira primeiro engenho para explorar a Lua

Pela primeira vez, uma semente de algodão cresceu na lua

No dia 3 de janeiro, a missão espacial chinesa enviou a sonda Chang'e 4 para a lua com sementes de algodão, colza, batata, ovos de mosca da fruta e algumas leveduras. As primeiras plantas a germinar no espaço foram flores zínias, na Estação Espacial Internacional, em 2016.