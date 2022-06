A empresária, que tem vivido afastada de Angola e da vida pública, desde o escândalo Luanda Leaks e da morte do marido, voou esta quinta-feira de Londres para visitar José Eduardo dos Santos, internado em Barcelona, nos cuidados intensivos.

Isabel dos Santos já visitou o pai no hospital

Isabel dos Santos viajou, esta quinta-feira, de Londres, para visitar o pai José Eduardo dos Santos, que se encontra internado nos cuidados intensivos de um hospital em Barcelona.

José Eduardo dos Santos internado em unidade de cuidados intensivos O antigo Presidente da Angola está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona onde tem recebido tratamento médico desde 2019.

Segundo avança o Jornal de Negócios, a empresária, que nos últimos anos tem vivido afastada de Angola e da vida pública desde o escândalo Luanda Leaks e da morte do marido, viajou para a cidade catalã assim que tomou conhecimento do agravamento do estado de saúde dos pai.

Além de Isabel dos Santos, também um dos outros filhos do ex-presidente de Angola, Coreón Du (José Paulino dos Santos) visitou o pai no hospital.

Situação de saúde grave mas "estável"

De acordo com o mesmo jornal, José Eduardo dos Santos foi internado depois da sua saúde se ter deteriorado, sendo o seu estado considerado grave.

Depois de uma estada em Angola, o antigo chefe de Estado angolano regressou em março a Barcelona, onde tem vivido nos últimos tempos e onde recebe cuidados médicos há vários anos.

EUA proíbem entrada de Isabel dos Santos por "corrupção significativa" Os EUA proibiram a entrada no país da empresária angolana, juntamente com a sua família nuclear, no âmbito do envolvimento em "corrupção significativa".

Entretanto a edição em português do Voz da América noticiou que José Eduardo dos Santos se encontra "estável", citando fonte familiar. "Felizmente o quadro estabilizou durante a noite", acrescentou a mesma fonte sem dar outros detalhes.

O atual presidente de Angola, João Lourenço, também falou com a mulher de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos Santos, "em gesto de solidariedade", depois das notícias que deram conta do agravamento do estado de saúde do ex-chefe de Estado, refere a página de Facebook da Presidência angolana.

O antigo presidente de Angola dirigiu os destinos do país africano durante 38 anos, entre 1979 e 2017, naquela que é uma das mais longas presidências do mundo.

