Irmãs centenárias que sobreviveram à pandemia de 1918 superam novo coronavírus

Anna Del Priore e Helen Guzzone, de 107 e 104 anos, respetivamente, contraíram covid-19 e conseguiram recuperar.

Com um perfil de risco, Anna Del Priore, já tinha contraído a gripe pneumónica de 1918 quando tinha seis anos. Superou a doença no início de uma longa vida em que casou e teve dois filhos. Em maio deste ano, suscetível ao novo coronavírus, com 107 anos, teve teste positivo no lar Brighton Gardens, em Middletown, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Apesar da febre, da tosse e do apoio de oxigénio suplementar, nunca precisou de um ventilador nem de recorrer a um hospital. Esteve infetada durante seis semanas e conseguiu superar a doença, contou numa videochamada realizada na semana passada, de acordo com o Washington Post.

A 100 quilómetros de Anna, a sua irmã mais nova, Helen Guzzone, de 104 anos, contraíu a doença mais cedo, em março, num lar de idosos em Queens, Nova Iorque. Em duas semanas, conseguiu recuperar e agora prepara-se para celebrar um novo aniversário.

“Inacreditável”, afirmou Darlene Jasmine, neta de Anna Del Priore, ao Washington Post, que contou que ligou para as Brighton Gardens quase todos os dias durante o período de seis semanas em que a sua avó esteve infetada.

O facto é que a família teve receio do pior desfecho. Nick Guzzone, filho de Helen, teve dificuldade em dormir. “Espero que ela o consiga vencer”, lembra-se de ter pensado. Quando recebeu a notícia de que estava infetada, a cidade de Nova Iorque era o epicentro global da pandemia. Ele preparou-se para o pior, e até se questionou se deveria ligar para uma agência funerária local.

As duas irmãs cresceram no bairro de Park Slope, em Brooklyn, com pais surdos e mudos. Depois de ter casado, Anna Del Priore era conhecida por todos os dias percorrer a cidade para comprar comida para as suas refeições caseiras em três ou quatro lojas. Já Nick Guzzone conta que a sua mãe fazia exercício de levantamentos de pernas aos 90 anos, mesmo no lar onde estava. Também adianta que ela sempre evitou beber álcool, fumar e até comer lacticínios.

Com 107 anos, Anna Del Priore diz que o seu passatempo preferido é dançar tango, algo que continuou a fazer até a pandemia fechar os moradores da residência nos seus quartos em março.

