Kim Jong-nam estava na Malásia para uma reunião com a CIA quando foi assassinado.

Irmão de líder da Coreia do Norte era informador da CIA

Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte Kim Jong-un que foi assassinado na Malásia em 2017, era informador da Agência Central de Inteligência norte-americana (CIA). O americano Wall Street Journal avançou na segunda-feira com a informação à qual teve acesso através de uma fonte "conhecedora do assunto". Ao mesmo tempo, a responsável pelo jornal Washington Post em Pequim vai lançar um livro em que dá a informação como certa. Mas a agência noticiosa Reuters não conseguiu confirmar a notícia de forma independente e a CIA não quis comentar o caso.

De acordo com o Wall Street Journal, "havia uma ligação" entre os serviços secretos norte-americanos e Jong-nam, tendo o norte-coreano reunido várias vezes com membros da agência. De acordo com a publicação, no dia em que morreu estaria na Malásia para mais um desses contactos. O jornal aponta ainda para uma possível ligação de Kim Jong-nam a serviços secretos de outros países, como a China.

Kim Jong-nam, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, foi assassinado em 2017 na Malásia. Foto: JoongAng Sunday

O irmão do líder norte-coreano vivia no exílio em Macau e criticava frequentemente a família. À data do seu assassinato, no aeroporto de Kuala Lumpur em 2017, os serviços de informações secretos dos EUA e da Coreia do Sul apontaram o dedo às autoridades norte-coreanas. Estas últimas alegam, por sua vez, que Jong-nam morreu de ataque cardíaco.

A autópsia revelou que Kim Jong-nam foi envenenado com um agente neurotóxico, uma versão altamente letal do gás sarin. O contacto com o químico terá sido levado a cabo por duas mulheres que abordaram Jong-nam no aeroporto. Ambas alegaram que foram levadas a acreditar que estariam a fazer uma partida para um programa de apanhados com uma câmara escondida. Uma delas, a vietnamita Doan Thi Huong, acabaria por confessar o crime, à ordem de quatro norte-coreanos. Juntamente com a indonésia Siti Aisyae foram condenadas pelo homicídio do alegado espião. Acabaram por ser libertadas por bom comportamento em 2019.

Bruno Amaral de Carvalho