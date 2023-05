Amelie Mccann, de 18 anos, falou pela primeira vez em público numa homenagem à irmã.

Mundo 2 min.

Homenagem

Irmã de Maddie emociona-se e fala em público pela primeira vez

Paula SANTOS FERREIRA Amelie Mccann, de 18 anos, falou pela primeira vez em público numa homenagem à irmã.

Desde há 16 anos que os irmãos gémeos de Madeleine McCann nunca mais tinham aparecido em público.

Os irmãos mais novos da menina desaparecida a 3 de maio de 2007 na praia da Luz, no Algarve, estavam com Maddie, de 3 anos, no quarto, onde se centra o mistério sobre o que aconteceu, para não mais ter sido vista. Nos dias seguintes, os gémeos, de dois anos, de mãos dadas com os pais, tentavam localizar a irmã e apelar a todos para a encontrar.



Na passada quarta-feira, assinalaram-se 16 anos sobre o desaparecimento de Maddie e na localidade britânica onde vivem os McCann, em Rothley, Leicestershire, família, amigos e vizinhos reuniram-se numa vigília para assinalar a data.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Junto dos pais, Kate e Gerry, encontrava-se a gémea Amelie que emocionada acendeu uma vela em homenagem à irmã, num pequeno memorial com uma fotografia de menina e, pela primeira vez, falou em público.

“É bom que estejam aqui todos juntos, mas é um momento triste", declarou Amelie McCann aos cerca de 70 presentes ali reunidos. A família mostrou-se agradecida pela comparência de tantas pessoas na homenagem, cujas orações foram conduzidas pelo padre Rob Gladstone da igreja local, diz o The Mirror.

Amelie levou uma amiga com ela, para a confortar no evento. O irmão gémeo Sean, preferiu não estar presente, segundo o The Telegraph.

Veja como seria ou será hoje Maddie



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A esperança dos pais

Embora nada tenha dito na vigília na sua terra, os pais de Maddie publicaram na sua página oficial online uma comovente mensagem sobre os 16 anos de ausência da filha.

Os pais dizem que continuam com esperança em encontrar Madeleine que hoje teria 19 quase, 20 anos: “A investigação policial continua e esperamos um avanço”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

“Hoje assinala-se o 16º aniversário do rapto de Madeleine” e “ainda sentimos muito a sua falta”, sendo “muito difícil encontrar palavras para expressar o que sentimos”, escrevem na mensagem na sua página.

"Eu sou a Maddie". As raparigas que disseram ser a menina desaparecida Ao longo do tempo, muitas raparigas disseram ser Maddie, a menina inglesa que desapareceu no Algarve em 2007. A última foi uma jovem polaca. Um caso bizarro, com alguns contornos sórdidos.

A polícia alemã acredita que Maddie terá sido morta. Christian Brückner é o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine da praia da Luz, a 3 de maio de 2007. O homem está a cumprir sete anos de prisão na Alemanha tendo sido também acusado de outros cinco casos de violação em Portugal, que nada têm a ver com o desaparecimento da menina. Contudo, o tribunal de Brunswick declarou incompetência para julgar os casos, por uma questão de morada.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.