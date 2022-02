A Irmã André celebra 118 anos esta sexta-feira com o seu tradicional cocktail de vinho do Porto e chocolate.

Irmã André, a freira que celebra 118 anos com vinho do Porto

AFP A Irmã André, provavelmente a mulher mais velha da Europa e a segunda mais velha do mundo, celebra 118 anos esta sexta-feira, em Toulon, França, e, como de costume, irá festejar com o seu tradicional cocktail de vinho do Porto e chocolate.

Apesar dos 118 motivos para celebrar, a freira já não tem a mesma paciência. "Não os suporto mais, os convidados, não sou tão amigável", desabafou recentemente à AFP, durante uma reportagem sobre os super-centenários que desafiam a ciência: "Sempre fui admirada pela minha sabedoria e inteligência, e agora sou gozada porque sou refratária", acrescentou.

"Estou a pensar retirar-me, mas eles não me deixam", insistiu, com o seu sentido de humor irónico, parecendo lamentar que Deus a tivesse esquecido no seu apelo para deixar o mundo.

Embora nenhum organismo oficial lhe atribua o "título" de mais velha, a Irmã André, nascida Lucile Randon a 11 de fevereiro de 1904, em Alès (Gard), é uma das mulheres mais velhas de França, se não da Europa. Ela é apenas 13 meses mais nova do que o ser humano mais velho conhecido, Kane Tanaka, do Japão, que celebrou 119 anos no início de janeiro.

Pela manhã, a Irmã André foi visitada pela deputada local Germaine Levy (Les Républicains, partido de direita), acompanhada pelo presidente da Câmara de Toulon, Hubert Falco, que a Irmã muito aprecia, especialmente desde o dia em que o autarca se ajoelhou para lhe atar os atacadores.

Depois, à tarde, para o bolo de chocolate de aniversário, recebeu a visita do arcebispo da diocese de Fréjus-Toulon, Dominique Rey, assim como de David Tavella, encarregado das comunicações no centro residencial para idosos e dependentes de Sainte-Catherine-Labouré (Ehpad), que é o seu confidente, "o seu empresário" como gosta de lhe chamar, contou à AFP.

Período mais feliz da vida? Quando se mudou para Paris

A Irmã André, que ficou cega e acha difícil ser privada de liberdade na sua cadeira de rodas, ainda tem o desejo de falar. Gosta de contar histórias como o período que ela considera o mais feliz da sua vida, quando se mudou para Paris: "Eu tinha 40 anos, isto foi há 80 anos. Paris era tão bonita. Eu tinha vivido apenas na região do Gard, numa cidade pequena e feia, e depois cheguei a uma cidade radiante", recordou.

Nascida numa família protestante não praticante, a Irmã André, escrita sob a forma masculina em homenagem a um dos seus três irmãos, foi governanta antes de se juntar à companhia das Filhas da Caridade.

Trabalhou até ao final da década de 1970 e depois passou 30 anos num Ehpad, em Savoie, antes de chegar ao estabelecimento de Toulon, onde se junta com cerca de quinze outras freiras no serviço da manhã.

A Irmã André tem muitos sobrinhos-netos, alguns dos quais irão visitá-la no sábado.

