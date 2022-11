Depois de gastar grande parte do dinheiro que tinha conseguido com o filme realizado por Spielberg, Nasseri tinha regressado ao aeroporto.

Mehran Karimi Nasseri

Iraniano que inspirou filme "Terminal" com Tom Hanks morreu em aeroporto de Paris

Lusa Depois de gastar grande parte do dinheiro que tinha conseguido com o filme realizado por Spielberg, Nasseri tinha regressado ao aeroporto.

O refugiado político iraniano Mehran Karimi Nasseri, que viveu mais de 18 anos no aeroporto parisiense Roissy-Charles de Gaulle e inspirou um filme de Steven Spielberg, morreu no sábado, com 77 anos, disse à AFP fonte aeroportuária.

Nasseri teve morte por causas naturais pouco antes do meio-dia no Terminal 2F, declarou a fonte da AFP.

Depois de gastar grande parte do dinheiro que tinha conseguido com o filme "Terminal de aeroporto", realizado por Spielberg, Nasseri tinha regressado ao aeroporto, acrescentou a mesma fonte.

Nascido em 1945 no Irão, Mehran Karimi Nasseri, conhecido como "Sir Alfred", começou a viver no aeroporto de Roissy, a norte de Paris em novembro de 1988, após uma longa viagem à procura da mãe, que o tinha levado a Londres, Berlim e Amesterdão. Acabava sempre por ser expulso pelas autoridades por não poder apresentar documentos.

Em 1999, obteve o estatuto de refugiado em França e autorização para permanecer no país.

Em Roissy tornou-se uma figura familiar para o pessoal do aeroporto e uma figura emblemática.

Após o filme de 2004, protagonizado por Tom Hanks, terá passado a viver num outro local, em Paris.

