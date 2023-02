Iraniano em greve da fome em frente à Câmara dos Deputados

O ex-preso político iraniano está em greve da fome em frente à Câmara dos Deputados desde sexta-feira.

Direitos Humanos

Amir Labbaf entrou em greve da fome na semana passada para pressionar o Luxemburgo a declarar o Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico (IRCG sigla em inglês) como organização terrorista. O ex-preso político iraniano está acampado em frente à Câmara dos Deputados desde sexta-feira.

Amir decidiu protestar desta forma depois de a polícia ter mandado retirar a tenda de ativistas de que fazia parte, por causa da visita da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin.

O grupo protestava há oito dias para pressionar o governo luxemburguês a declarar a agência militar como organização terrorista. "Não é por minha causa [que estou em greve de fome], é por causa das pessoas que estão a sofrer violência. Sabemos que o Luxemburgo é um pioneiro na preservação dos direitos humanos e esperamos agora que esteja do lado certo da história", disse Amir ao Luxembourg Times.

O iraniano, que foi preso nove vezes em seis anos no Irão - e esteve no exílio durante dois anos - sabe o que significa sofrer às mãos do regime.

Estes ativistas iranianos apelam ao Grão-Ducado para que apoie uma resolução adoptada pelo Parlamento Europeu no mês passado, apelando à UE para que imponha sanções contra os líderes do regime iraniano e declare o IRCG como terrorista.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, soube do seu percurso quando Labbaf estava na Bósnia à procura de asilo e ajudou-o a estabelecer-se no Luxemburgo como requerente de asilo. "O Luxemburgo prestou-me um grande serviço, mas esperamos que o faça por todos os outros", disse.



Amir Labbaf mantém o seu protesto fora da Câmara dos Deputados, entre sacos-cama e cobertores para o proteger do frio. A cadeira de rodas e as muletas estão ao seu lado enquanto explica a quem se interessar o que veio ali fazer.

"Estamos um pouco preocupados com a sua situação por causa da chuva", diz Poulad Moradi, um estudante de doutoramento iraniano na Universidade do Luxemburgo, que também atua como secretária da associação dos direitos humanos iraniana.

Embora tenha cobertores para o frio, não tem nada que o proteja da chuva", afirma. "Ele tem de tomar medicamentos e fazer fisioterapia", acrescenta Poulad, que disse ao Luxembourg Times que Amir suspendeu todo o seu tratamento médico para continuar a greve de fome.

A Associação para os Direitos Humanos no Irão tinha recebido autorização para a manifestação e tinha estado em conversa com políticos e agentes da polícia durante os poucos dias em que ocuparam o espaço, explicou Poulad, acrescentando que até sexta-feira não tinham recebido qualquer queixa.

Mas, antes da chegada da primeira-ministra finlandesa na sexta-feira, foi-lhes pedido que retirassem tudo. Os membros da associação cumpriram as ordens da polícia, mas permaneceram em frente da Câmara para dar as boas-vindas ao Primeiro-Ministro Xavier Bettel.

Bettel continuou a andar, mas prometeu voltar e falar com Amir. Ainda não voltou.

Amir Labbaf, que se encontra atualmente perto das escadas acima da praça principal da Câmara dos Deputados, disse ter escolhido este local para evitar a criação de bloqueios de estradas. A sua intenção é protestar pacificamente e não criar problemas.







Jean Asselborn apoia "medidas fortes" por parte da União Europeia

Na terça-feira, Jean Asselborn, Ministro dos Negócios Estrangeiros, tomou uma posição sobre as exigências da sociedade civil iraniana. "Condenamos, juntamente com a União Europeia e todos os Estados-Membros, as violações flagrantes dos direitos humanos de homens e mulheres iranianos que se manifestam pela sua liberdade, dignidade e futuro", disse o ministro em comunicado.

Em particular, "as detenções em massa de manifestantes, a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante dos detidos nas prisões iranianas, e as sentenças de morte e execuções de manifestantes". Jean Asselborn recorda que o Luxemburgo se opõe firmemente à pena de morte "em todas as circunstâncias e sem exceção".

Um residente do Luxemburgo foi recentemente condenado à morte no Irão. O ministro sublinha que o país está "ativamente empenhado no trabalho em curso em Bruxelas para preparar medidas restritivas adicionais" em relação aos membros do Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico do Irão (IRGC) que já constam da lista de sanções da União Europeia.

O governo luxemburguês "está a acompanhar de perto o trabalho sobre o pedido de inclusão do IRGC na lista de organizações terroristas da União Europeia". Asselborn recorda também que apoia "todas as medidas fortes tomadas pela União Europeia de forma unificada" e, em particular, as que serão tomadas durante o próximo Conselho do Negócios Estrangeiros.

Asselborn pediu também ao Director dos Assuntos Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus para receber Amir Labbaf e uma delegação da comunidade iraniana este 14 de fevereiro, "para discutir os esforços que estão a ser feitos pelo Luxemburgo e pela União Europeia e para discutir as exigências da comunidade iraniana no Luxemburgo.