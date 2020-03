Sem mencionar os estudos científicos, o evangélico não tem dúvidas que a pandemia é um julgamento de Deus.

“Ira de Deus”. Pastor da Casa Branca atribui a pandemia à China, homossexuais e ambientalistas

Sem mencionar os estudos científicos, o evangélico não tem dúvidas que a pandemia é um julgamento de Deus.

Tão severa como as inundações descritas no Antigo Testamento, a pandemia que está a paralisar o mundo é uma espécie de sentença divina contra a “imprudência, falta de sinceridade e transparência” dos líderes da China.

Quem o diz é o antigo basquetebolista Ralph Drollinger. O pastor evangélico, que lidera o grupo semanal de estudo bíblicos do gabinete de Donald Trump, justifica a “ira de Deus” com a “infiltração” de ambientalistas e homossexuais nas “mais altas posições do governo, sistema de educação, comunicação social e entretenimento”.

A teoria foi publicada no blog do evangélico e já circula na internet. Todas as quartas-feiras, Ralph Drollinger partilha interpretações semelhantes da Bíblia na Casa Branca. Às terças e quintas, conduz sessões semelhantes no Congresso com 52 parlamentares republicanos.

Responsável pelos argumentos divinos que justificam, entre outras políticas norte-americanas, a da separação das famílias de imigrantes ilegais nas fronteiras, Drollinger é o conselheiro bíblico de dois membros da equipa de crise designada para orientar o país contra a pandemia nomeadamente.

Além dos responsáveis pelas pastas da Saúde e da Educação, o basquetebolista reformado conversa semanalmente com o secretário de Estado, Mike Pompeo e o secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ben Carson.

