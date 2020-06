As autoridades judiciais iranianas anunciaram esta terça-feira que um agente da CIA envolvido no assassinato do general Qassem Soleimani será executado em breve, informou a Reuters.

Irão vai executar homem condenado por espiar para a CIA

É um cidadão iraniano que terá fornecido informações aos serviços secretos norte-americanos e israelitas sobre o paradeiro do general que morreu durante um ataque no Iraque, no dia 3 de janeiro deste ano.



"Mahmoud Mousavi-Majd, um dos espiões da CIA e da Mossad, foi condenado à morte. Ele deu o paradeiro do mártir Soleimani aos nossos inimigos", disse o porta-voz iraniano Gholamhossein Esmaili, numa conferência de imprensa televisiva.

O general iraniano foi executado durante um ataque com mísseis na capital do Iraque. Outra vítima do atentado foi o chefe das Forças de Mobilização Popular (PMF) e comandante da milícia Kataib Hezbollah (KH), Abu Mahdi al Muhandis.

O Pentágono afirmou que "o ataque tinha por objetivo dissuadir futuros ataques iranianos" e acusou Soleimani de "desenvolver ativamente planos para atacar diplomatas e membros dos serviços norte-americanos no Iraque e em toda a região".

"Sob a liderança do Presidente, o exército dos EUA tomou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani, chefe da Força al-Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, que os EUA designaram como uma organização terrorista estrangeira", lê-se numa declaração do Departamento de Defesa dos EUA.

O General Qassem Soleimani foi uma figura-chave na direção das ações militares do Irão na região. Estava à frente dos serviços secretos iranianos e, graças aos seus méritos, gozou de grande popularidade entre os iranianos.

Vários especialistas acreditam que Soleimani foi a segunda pessoa mais poderosa do Irão, depois do líder supremo, o Ayatollah Ali Hoseini Khamenei, e até teve mais influência do que o Presidente Hassan Rohani.

