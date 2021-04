O anúncio coloca maior pressão para a próxima ronda de conversações em Viena, sobre o acordo nuclear de 2015.

Irão vai começar a produzir urânio enriquecido a 60% a partir da próxima semana

O Governo de Teerão afirmou esta terça-feira que, pela primeira vez, começará a produzir urânio altamente enriquecido - purificado a 60% dos níveis atuais de 20% - , em resposta ao ciberataque israelita à central nuclear de Natanz no fim de semana passado.

Os trabalhos preparatórios para o enriquecimento no isótopo 235, começaram na terça-feira à noite e as autoridades iranianas planeiam "acumular o produto [de duas centrifugadoras dedicadas a 60% de urânio] na próxima semana", indicou Kazem Gharibabadi, embaixador da República Islâmica na Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, em inglês).

A decisão surge após a explosão na instalação nuclear de Natanz é a "resposta à malícia" das autoridades israelitas, disse Hassan Rohani numa reunião do gabinete. "O que vocês fizeram chama-se terrorismo nuclear, o que estamos a fazer é legal", disse numa referência a Israel, que Teerão acusa de sabotar a sua fábrica de enriquecimento de Natanz, um dos centros nevrálgicos do programa nuclear da República islâmica, no centro do Irão no domingo.



Várias capturas de ecrã da central nuclear de Natanz, ao mesmo tempo em que o presidente iraniano Hassan Rouhani dá um discurso a propósito do Dia Nacional da Tecnologia Nuclear no país.

Segundo a tv estatal iraniana a IAEA foi informada da produção de urânio enriquecido. Segundo o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, 1.000 novas centrifugadoras serão acrescentadas às instalações danificadas de Natanz, acrescentando que o material purificado será utilizado para fins médicos.

Limiar para o fabrico de armas nucleares

Mas aumentar o nível para 60% significa que o arsenal do Irão poderia ser rapidamente enriquecido ainda mais para 90% dos isótopos de urânio-235, o limiar para o fabrico de armas. Até agora, Teerão deixou de produzir apenas 20% de material enriquecido - considerado pouco enriquecido devido à sua utilização em reatores de energia e investigação - e continua a negar a intenção de produzir ogivas nucleares. A AIEA não respondeu aos pedidos de comentários da Bloomberg.

Mas o anúncio desta quarta-feira coloca maior pressão para a próxima ronda de conversações em Viena, que envolverá as restantes partes no acordo nuclear de 2015, incluindo o Irão, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha. As negociações visam permitir um regresso dos EUA ao acordo que o então Presidente Donald Trump abandonou em 2018, levando o Irão a ultrapassar os limites impostos à sua atividade de enriquecimento.

Até agora, não houve acordo após tanto Washington como Teerão terem sinalizado que o outro deve avançar primeiro. O governo israelita opõe-se ao acordo de 2015 e não quer que os EUA levantem as sanções a Teerão sem um novo acordo que aborde os mísseis balísticos iranianos e as forças regionais de representação que lutaram contra Israel.

A França já condenou as ações do Irão, chamando-lhe um "desenvolvimento sério". As reuniões austríacas têm como pano de fundo o aumento das tensões no Golfo Pérsico, onde o Irão e aliados próximos foram acusados pelos EUA de ataques a petroleiros e instalações energéticas sauditas. Além da responsabilidade do ciberataque a Natanz, o Irão acusa ainda Israel de atacar os seus navios e de matar cientistas atómicos iranianos proeminentes.

(Com Bloomberg e Agência Lusa)





