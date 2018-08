Solicitação apresentada no Tribunal Internacional de Justiça com sede em Haia.

Irão pede levantamento das sanções

Solicitação apresentada no Tribunal Internacional de Justiça com sede em Haia.

As autoridades iranianas recorrem ao principal órgão judiciário das Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça, cuja sede é em Haia, pedindo que sejam levantadas de imediato a retoma das sanções por parte dos Estados Unidos, na sequência da saída do tratado nuclear que Trump anunciou no passado mês de maio. O processo foi entregue no passado mês de julho, mas o pedido oficial aos 15 juízes tem apresentação hoje, segundo revela o diário Le Monde, tendo por base um tratado de 1955 que estabelece relações amigáveis entre os dois países (desde 1980 que não existe relacionamento diplomático entre norte-americanos e iranianos).



De acordo com a publicação francesa, o Irão considera que o regresso das sanções viola diversas disposições daquele tratado dos anos 50, além de deixar o povo iraniano "cercado no plano económico com todas as consequências dramáticas que isso implica". O jornal relembra que empresas francesas como a Total ou a alemã Daimler já anunciaram o fim das suas atividades no país para não serem alvo de sanções dos EUA, enquanto Air France e British Airways cancelaram as suas ligações aéreas para o Irão, argumentando que "já não eram rentáveis".

Os norte-americanos vão apresentar as suas alegações amanhã, devendo considerar que o Tribunal Internacional de Justiça não tem competência para se pronunciar sobre o assunto.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.