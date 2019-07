É “irrealista” aguardar que o Irão “regresse às condições que prevaleciam antes de 08 de maio de 2019”, sem que os europeus “demonstrem a sua vontade política e a sua capacidade” para permitir que o Irão “beneficie na prática” do acordo, afirmou o porta-voz iraniano dos Negócios Estrangeiros.

Mundo 2 min.

Irão pede aos europeus adoção de medidas “eficazes” para preservar acordo nuclear

É “irrealista” aguardar que o Irão “regresse às condições que prevaleciam antes de 08 de maio de 2019”, sem que os europeus “demonstrem a sua vontade política e a sua capacidade” para permitir que o Irão “beneficie na prática” do acordo, afirmou o porta-voz iraniano dos Negócios Estrangeiros.

O Irão apelou à adoção de medidas “práticas, eficazes e responsáveis” pelos europeus para preservar o acordo sobre o nuclear iraniano, tema central de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) hoje em Bruxelas.

“Insistimos (…) na reciprocidade dos direitos e dos deveres” entre as partes deste acordo nuclear concluído em 2015, declarou em comunicado o porta-voz dos Negócios Estrangeiros, Abbas Moussavi.

É “irrealista” aguardar que o Irão “regresse às condições que prevaleciam antes de 08 de maio de 2019”, sem que os europeus “demonstrem a sua vontade política e a sua capacidade” para permitir que o Irão “beneficie na prática” do acordo, acrescentou.

Moussavi reagia ao apelo emitido domingo pela França, Reino Unido e Alemanha, três Estados que integram o acordo, para “um fim da escalada de tensões e o recomeço do diálogo”.

“Estamos preocupados pelo risco que [o acordo] se desfaça, sob a pressão das sanções impostas pelos Estados Unidos e na sequência da decisão do Irão de deixar de aplicar diversas das disposições centrais do acordo”, afirmaram os três países.

"Quando pararem com as sanções e o assédio, estamos prontos para negociar", declarou o presidente do Irão, Hassan Rouhani, na sua página oficial este domingo. E numa declaração televisiva, transmitida este domingo, reiterou: "Sempre acreditámos em conversações...se eles levantarem as sanções, deixarem de impor pressões económicas e voltarem às negociações, estamos prontos para regressar ao diálogo com a América já hoje, agora e em qualquer lugar".

O acordo de 2015, concluído após vários anos de esforços diplomáticos, prevê uma limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais contra o país.

As tensões na região do Golfo intensificaram-se desde que os Estados Unidos se retiraram, em maio de 2018, do acordo nuclear (assinado entre o Irão e as grandes potências em 2015) e repuseram sanções sobre as exportações de petróleo de Teerão, exacerbando uma crise económica que fez afundar a moeda. Concluído após anos de esforços diplomáticos, o acordo de Viena de 2015 previa uma limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais contra o país.

Em 08 de maio de 2019, e após ter aguardado sem sucesso que as outras partes do acordo ajudassem o país a contornar as novas sanções norte-americanas, o Irão anunciou que ia alterar progressivamente alguns dos compromissos assumidos para forçar os seus parceiros a atuarem para salvarem o acordo.

Desta forma, no início de julho, Teerão anunciou o aumento do limite imposto às suas reservas de urânio enriquecido para 4,5%, e que ultrapassa o máximo autorizado pelo acordo (3,67%).

Para além da Alemanha, França e Reino Unido, China e Rússia permanecem partes do acordo com o Irão após o abandono dos Estados Unidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.